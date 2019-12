Sulmona e l’anno che verrà.

Sulmona, 29 dicembre- Ieri notte si è conclusa una lunga e complessa seduta del Consiglio regionale dedicata all’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e a tutta una serie di strumenti finanziari indispensabili per la corretta gestione della vita dell’Ente. Domani,invece, inizia una seduta del Consiglio comunale di Sulmona di straordinaria importanza non solo per gli aspetti tecnici e amministrativi quanto per i risvolti politici che si trascina dietro. Le indiscrezioni fatte trapelare da quelli che vengono comunemente identificati come i pasticcioni della politica cittadina ,non lasciano sperare niente di buono. Eppure mai come in questo momento, estremamente delicato per la città e il territorio, la solidarietà civica dovrebbe trionfare a dispetto dei neosfascisti che di Sulmona si preoccupano poco o nulla.

Già perché basterebbe sfogliare con attenzione i contenuti del bilancio regionale e riflettere sulle dichiarazioni disinvolte di quei consiglieri aquilani che hanno parlato di grandi risultati e attenzione per le Aree interne ( scarsi) e l’esaltazione di nuove tante risorse ancora per la città dell’Aquila a cominciare dalla Perdonanza ( altre 20 mila euro per il 2019 che si vanno ad aggiungere alle 50 mila euro già stanziate di recente dalla Giunta regionale) per capire e toccare con mano quanta attenzione è stata riservata a Sulmona che si è dovuta accontentare di pochi spiccioli e niente piu’. Ma per alzare la voce ci vuole tanta coesione, solidarietà e forza politica almeno all’interno della Istituzione principale,il Consiglio comunale, che oggi non c’è. Da nessun Consigliere sulmonese si è levata infatti una voce di dissenso e a nessuno è venuta l’idea di avanzare una protesta ufficiale nel confronti del Governatore per la scarsa attenzione riservata alla nostra città considerata che è fra le sette città principali abruzzesi

Questa è oggi la fotografia di Sulmona una città abbandonata a se stessa, senza piu’ prestigio, dignità ma anche senza forza politica adeguata.

Eppure, paradossalmente, smantellare questa esperienza amministrativa in questo particolare momento sarebbe ancora piu’ disastroso. Sarebbe una di quelle stupidaggini che una politica quattro soldi portata avanti finora potrebbe inventarsi. Perchè? Perché, nonostante tutto,a Sulmona dove a Palazzo San Francesco non esiste né maggioranza, né opposizione o meglio non si conosce piu’ il confine fra i due schieramenti non puo’ addossarsi la colpa solamente al sindaco Casini che avrà sicuramente dei limiti, come succede a tutte le donne alle prime esperienze in politica, ma almeno ci mette cuore e passione al swrvizio della città per onorare al meglio il suo impegno. E gli altri ?

E’ troppo facile scappare nei momenti di difficoltà o saltare da uno schieramento all’altro,calpestare valori e coerenza ( per chi ne ha) se poi non si ha la forza ,il coraggio e la capacità di avanzare proposte utili per il bene della comunità. E se domani l’Assemblea di Palazzo San Francesco dovesse imboccare la soluzione suicida della sfiducia al sindaco ( quindi a se stessa) l’elenco degli impresentabili a nuove esperienze amministrative, prossime o piu’ lontane, sarebbe assai lungo.

E allora che fare mi ha chiesto una mia amica ieri sera in questa città che finora è apparsa chiacchierona, senza orgoglio e litigiosa ? Secondo me, gli ho spiegato, con il nuovo anno Sulmona ha bisogno di tre condizioni essenziali. In primo luogo costruire un patto di solidarietà fra le forze politiche dentro e fuori il Consiglio comunale per svelenire il clima pesante che si respira in città frutto soprattutto della cattiva politica portata avanti finora. Un patto che dovrebbe accompagnare il cammino fino alle prossime( presto o tardi) elezioni amministrative.Se non si afferma questo patto non ci potrà essere nessuna prospettiva per Sulmona nemmeno con il nuovo anno e nemmeno cambiando colore e personaggi alla guida dell’Amministrazione di Palazzo San Francesco. Sei o dieci mesi di tregua necessari per preparare in condizioni normali la costruzione di una nuova esperienza forse potranno aiutare a stabilire condizioni diverse per restituire normalità a Sulmona.

Condividere poi , in Consiglio Comunale, insieme, un programma di tre punti ( sicurezza sismica, scuole, sanità) con una tempistica puntuale.

Aprire subito, questo il terzo punto, un confronto-vertenza, con la Regione Abruzzo. Lo faccia il sindaco direttamente nella sua veste istituzionale autorevole ( si affianchi magari da quattro o cinque persone competenti) e richieda al Presidente della Regione e ai Capigruppo un’ audizione urgente sul “ caso centro Abruzzo “ perché si definisca una strategia puntuale e precisa. Nel 2008 altre persone seguirono queste indicazioni e si arrivò prima ad un seduta straordinaria del Consiglio regionale e poi l’anno dopo alla firma di un accordo di programma sulla crisi nella Valle peligna al Ministero dello Sviluppo economico

Quello che è successo dopo è storia recente ma sicuramente ci ha insegnato che questa città se riesce ad accantonare, nei momenti difficili, polemiche e divisioni puo’ marciare bene e guardare avanti con nuove speranze. Ma ci vogliono uomini e donne coraggiose che non sanno solo ubbidire alzando la mano ma sanno interpretare con orgoglio le ansie e le aspettative della nostra gente.E fra qualche ora saremo già nel nuovo anno e questo segnale potrebbe essere sicuramente il regalo piu’ bello che i sulmonesi si aspettano. Speriamo bene.Per ora intanto buon anno alla nostra città e alla nostra gente.

Asterix