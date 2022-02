Sulmona e l’altra faccia di una città sfinita

Tra il 2013 ed il 2020 115 imprese non ce l’hanno fatta. E’ questa la fotografia che emerge dall’ultimo rapporto (elaborazione dei dati “CCIAA Chieti‐Pescara” e “Movimprese” di Aldo Ronci reso noto proprio questa mattina e che ruota attorno alla dinamica delle imprese attive che subiscono un decremento del 6,15% 8 volte superiore a quello nazionale (0,74%). Eppure la città si caratterizza per avere una percentuale altissima ( 33%) di attività commerciali superiore perfino alla media nazionale.Che fare? Cosa non funziona? Non sarebbe sbagliato se la politica ( locale,regionale e nazionale) cominciasse ad interrogarsi sul “ Caso Centro Abruzzo” e a muoversi su strategie precise. Ma è capace?

Sulmona, 5 febbraio– A Sulmona le imprese attive passano dalle 1.871 del 31.12.2013 alle 1.756 del 31.12.2020 registrando una perdita di 115 unit . In valori percentuali subiscono un decremento del 6,15% che stato pari a 8 volte quello nazionale dello 0,74%. La spiacevole sorpresa data dal fatto che Sulmona perde imprese (‐14) anche nel 2020, anno della pandemia, al contrario di quanto avviene in Italia che invece registra un incremento. L’incremento a livello nazionale stato determinato dalla possibilità che hanno avuto le imprese di poter usufruire delle agevolazioni previste dalle misure anti Covid , ovvero quella miscela fatta di bonus, contributi a fondo perduto, concessione di crediti garantiti, cassa integrazione, sospensione di pagamenti di imposte e tributi vari che soprattutto il Governo nazionale ha messo in campo.

Purtroppo, nonostante le misure agevolative, molte imprese sulmonesi non ce l’hanno fatta. Sulmona, pur caratterizzandosi come una Città decisamente commerciale, subisce, tra il 2013 e il 2020, una clamorosa flessione di ben 96 unità proprio nel settore del commercio.Altre flessioni importanti si evidenziano nelle attività manifatturiere (‐25) e nelle costruzioni (‐20). In valori percentuali i decrementi piu’ significativi si verificano nel commercio (‐14,35% valore triplo del ‐4,48% nazionale) e nei trasporti (‐27,50% valore pari a 5 volte il ‐5,85% nazionale).

La Città di Sulmona si contraddistingue per avere: l’attività del commercio con una percentuale altissima di imprese che raggiungono il 33% del totale a fronte del 26% nazionale segnando uno spread di ben 7 punti percentuali; l’attività dell’agricoltura con una percentuale bassissima di imprese che arrivano appena al 5% a fronte del 14% nazionale segnando uno spread di ben 9 punti percentuali.La causa della vistosa e allarmante perdita di imprese a Sulmona causata, in massima parte,dal crollo demografico che la Città ha subito nello stesso periodo, passando in 7 anni da 24.908 abitanti a 22.643, perdendone 2.265 e in valori percentuali flettendo 5 volte di piu’ dell’Italia.

Tra il 2013 e il 2020 le imprese sulmonesi hanno avuto a disposizione 31.500.000 euro in meno; importo che corrisponde al reddito medio dei 2.265 abitanti fuggiti. Reddito destinato per la quasi totalità al consumo di beni e servizi e che venuto a mancare alle imprese che hanno visto calare le vendite e che in numero consistente sono state costrette a chiudere.

Come ripetutamente affermato, spiega Ronci, per invertire la tendenza in atto bisogna incalzare su 2 priorità fondamentali:

l’incremento dell’occupazione;

il miglioramento della qualit della vita.

Senza farsi eccessive illusioni bisogna essere consapevoli del fatto che i Comuni non hanno competenze sostanziali per poter affrontare questi due problemi, per cui bisogna che tutti, in primis il Comune, si facciano carico di un’azione convinta, determinata e unitaria nei confronti della Regione perchè ponga in essere tutta l’attenzione e dedichi l’indispensabile impegno e le necessarie energie per arrivare a delle indicazioni e delle proposte capaci di attivare percorsi fattivi, che diano l’avvio al tanto agognato sviluppo equilibrato dei variegati territori abruzzesi e in particolare di quello peligno, evitando gli errori fatti in passato con interventi episodici e settoriali che non hanno prodotto alcun miglioramento (basta ricordare il fallimento degli investimenti per 50 milioni di euro distribuiti nei primi anni 2000 nel Territorio Peligno con i Patti Territoriali e i PIT).

Per l’incremento dell’occupazione la Regione deve puntare a far superare al sistema produttivo abruzzese la situazione di oggettiva difficolt in cui si trova. Tale difficoltà da imputare soprattutto al fatto che esso composto per la gran parte da micro e piccole imprese che rappresentano il 96% del totale delle imprese e impiegano il 56% degli occupati. Esse hanno problemi di carattere strutturale e una scarsa propensione all’innovazione e pertanto la Regione deve reperire risorse capaci di promuovere il miglioramento della competitività tenendo conto delle peculiarità dei diversi territori regionali e in particolare di quello peligno.

Per il miglioramento della qualità della vita bisogna evitare provvedimenti occasionali legati alla logica particolaristica praticata da decenni senza risultati apprezzabili. necessario quindi adottare una metodologia programmatoria che riesca ad elaborare un progetto di sviluppo armonico facendo si che tutti gli interventi e le risorse siano coerenti con quel progetto.

Allo stato attuale si ha l’opportunità da parte della Regione di adottare lo strumento dell’Agenda Urbana e a tale scopo opportuno istituire le Aree urbane funzionali (FUA) che, meglio di qualsiasi altro strumento, potrebbero avviare uno percorso di sviluppo armonico ed equilibrato di tutto il territorio abruzzese e in particolare del territorio peligno.