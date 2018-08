Sulmona  e la politica che non c’è

Sulmona, 26 agosto– Pochi giorni ancora, forse ore, e il tormentone sarà finito in un senso o nell’altro. Sulmona non ne puo’ piu’ di questo stillicidio quotidiano sugli umori del sindaco e della sua maggioranza. Una città che ha smarrito la sua normalità , senza guida,allo sbando, incapace di esprimere una politica credibile e utile. A noi non interessano le persone singolarmente o di gruppo ( tutte degne di rispetto) ma la capacità che loro hanno di esprimere una politica per restituire alla città una dignità, un ruolo o una prospettiva.

Il giudizio complessivo sul lavoro svolto in questi due anni quello lo esprimeremo a bocce ferme . Ora in questa storia cosi’ brutta di politica cittadina ci sono elementi che vanno analizzati con attenzione per evitare che possano ripetersi.In primo luogo il dilettansmo allo sbaraglio. Quando si invoca il rinnovamento nelle istituzioni non basta utilizzare la clausola generazionale. Occorre rinnovare nelle idee, negli uomini e donne,nella capacità di esprimere un progetto. Togliere una persona matura,esperta,preparata con un giovincello che non sa distinguere nemmeno il ruolo tra Consigliere e Assessore è dannoso. A Sulmona è capitato questo. Quando si sceglie la strada del civismo, ovvero un’ammucchiata di gente, senza ideali e senza valori, molti dei quali saltimbanchi della politica, spregiudicati, solamente per mettere insieme voti e combattere contro qualcuno e mai per costruire qualcosa non si vuol bene alla città.E da noi è capitato anche questo.

E quando una volta i riferimenti alti della politica locale erano uomini che sapevano onorare Sulmona nelle Istituzioni mentre oggi ci si affida a persone che non hanno saputo difendere o tutelare il nostro territorio e si è nella confusione totale cosa puo’ sognare questa città una volta che si sarà esaurita questa agonia?

Poi, per carità, i sulmonesi possono scegliersi i rappresentanti che credono ma non hanno diritto di lamentarsi se si ritroveranno ancora con questa armata di Brancaleone che ha fatto perdere inutilmente due anni ad una città che oggi è isolata nello scacchiere regionale e non è riuscita a costruire uno straccio di coesione territoriale con i comuni vicini. Siamo alla vigilia di una stagione delicatissima: il terremoto è tornato a farsi sentite con tutti i suoi problemi come quello della sicurezza delle scuole, il piano della protezione civile che andava riportato all’esame del Consiglio comunale per i necessari aggiornamenti, progetti e risorse per gli adeguamenti sismici che non camminano, la riorganizzazione della macchina amministrativa è ferma al palo. Anzi forse è peggiorata rispetto a due anni fa. Segnali preoccupanti arrivano anche dal mondo del lavoro. Ci vorrebbe un’Amministrazione comunale forte, unita, credibile La città è invivibile, piena di rumori, di mancanza di sorveglianza per le strade. La gente avverte questi disagi, gli amministratori invece non riescono a percepirli. Brutti segnali dai quali necessariamente occorre ripartire. Forse anche presto, molto presto. Buona domenica a tutti (h. 9,00)

Asterix