Sulmona e la pedonalizzazione che divide sempre

Sulmona, 2 luglio– Sul centro storico, ci sembra, l’amministrazione stia procedendo alla cieca e senza visione. Non è possibile prendere posizioni sulla pedonalizzazione senza aver prima definito il disegno complessivo all’interno del quale la stessa vada inserita.Suggeriamo alla giunta maggiore cautela su due fronti: -il metodo con cui si stanno prendendo decisioni importanti; -la necessità di chiarezza sull’orizzonte a cui queste decisioni tendono. E’ questa la posizione dei due consiglieri comunali Francesco Perrotta e Fabio Pingue-

“Nel merito della pedonalizzazione, scrivono i due consiglieri, Perrotta e Pingue,l’amministrazione non è stata capace di una sintesi delle esigenze complessive, rappresentate dalle istanze di tutti i portatori di interessi del centro storico. Nè ad oggi ha chiarito durata e perimetro delle decisioni che sta prendendo. Altro grave problema è la miopia amministrativa che emerge: presentare una proposta di pedonalizzazione vaga dimostra la mancanza di visione finale su cosa debba essere il centro storico.La proposta non ha alcun senso se non accompagnata al programma di iniziative da intraprendere che dovrebbero essere tappe di un percorso che portano al traguardo finale. Le decisioni estemporanee che si stanno prendendo rischiano di produrre polemiche, senza che sia chiaro cosa il centro storico di Sulmona debba essere da qui in avanti. Pertanto invitiamo il Sindaco e Giunta a fermarsi, convocare una commissione per avviare un lavoro sulle tematiche del centro storico: stato cantieri, viabilità, riqualificazione arredi urbani, commercio. In questo modo si può costruire un progetto organico, una visione di città e prendere delle iniziative efficaci”.