Sulmona e la secolare Processione di San Panfilo

Sulmona, 29 aprile-Si è svolta a Sulmona la secolare processione di San Panfilo Patrono della città e Vescovo di Sulmona fra i secoli VII ed VIII e, come sempre, molta è stata la partecipazione dei fedeli. La Santa Messa è stata officiata da Monsignor Michele Fusco Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva il quale ha ricordato i valori della Fede Cristiana. Presenti autorità civili, militari, religiose e molti fedeli che, come ogni anno, sentono il dovere di non mancare. Alle ore diciotto e trenta circa il corteo processionale è uscito dalla Cattedrale di San Panfilo gremita in ogni ordine di posto per iniziare a snodarsi lungo le vie principali del centro storico cittadino. Fuori dal Duomo come sempre vi era la folla dei fedeli in trepidante attesa. Protagoniste della processione sono state le due congreghe secolari cittadine dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità dal saio e cordone rosso, con pettorina bianca, e la Confraternita di Santa Maria di Loreto dal saio bianco e mozzetta verde. Molti i ricordi tanta l’emozione soprattutto da parte delle persone anziane. La processione è stata aperta dalla banda musicale e dal quadrato all’interno del quale vi erano i due stendardi di colore rosso Trinitario, verde Lauretano e le due crocette aventi il medesimo colore.

Dopo una lunga fila di lampioni e di ministri di culto è giunta la statua di San Panfilo portata a spalla dai Trinitari e Lauretani scortata dalle forze dell’ordine in alta uniforme. La tradizione sulmonese soprattutto nei secoli addietro ha visto chiamare molti bambini Panfilo in onore del Santo Protettore cittadino, quale forma di deferenza e rispetto verso il Patrono della città Ovidiana. Secondo la tradizione risalente all’undicesimo secolo la sede Episcopale di Sulmona è la Cattedra di San Panfilo e di conseguenza egli sarà proclamato Patrono della Diocesi. San Panfilo nasce nella città di Sulmona o nei dintorni della città diventando in seguito Vescovo della città di Sulmona. Nel corso della storia cittadina verranno edificate alcune chiese in Suo onore al fine di venerarlo. La tradizione secolare della processione di San Panfilo desta come sempre memorie lontane legate alle millenarie tradizioni della città Ovidiana. (h.9,00)

Andrea Pantaleo