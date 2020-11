Sulmona e il fascino del mercato di Piazza Garibaldi

Sulmona, 13 novembre– Sulmona, patria del poeta latino Publius Ovidius Naso, vanta una storia millenaria e, per secoli, avrà una collocazione di prestigio nel regno nel quale era insita. Fra le identità secolari vi è lo storico mercato di Piazza Garibaldi, un tempo denominata Piazza Maggiore, luogo il cui plateatico ha visto essere protagoniste innumerevoli sfide della Giostra Cavalleresca antica, iniziata nel periodo degli Svevi, interrottasi nel 1643, della Giostra Moderna tornata in auge nel 1995 dopo un sonno durato oltre tre secoli, le corse secolari della processione della Madonna che scappa in piazza la domenica di Pasqua, cerimonia religiosa allestita dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto. Altra preziosa identità è lo storico mercato della città il quale si ha nei giorni di mercoledì e sabato mattina, con i suoi imprenditori commerciali, i quali giungono sia dalle località dell’Abruzzo, sia d’oltre regione. Un fenomeno rappresentato per molti anni anche in diversi testi di economia da autorevoli studiosi ed esperti del settore.

Nonostante la grave situazione dell’epidemia del Coronavirus il mercato, nel pieno rispetto delle regole di distanziamento anti covid, continua il suo antico itinerario garantendo ai clienti consumatori l’approvvigionamento di generi sia alimentari, sia degli altri beni merceologici. Il mercato di Piazza Garibaldi è stato anche protagonista di innumerevoli avvenimenti storici piacevoli e purtroppo tristi, tragici. Fra gli avvenimenti della storia contemporanea ricordiamo il bombardamento del 30 maggio 1944, avvenuto alle ore dodici e dieci, quando sul cielo della città appariranno le squadriglie aeree alleate, le quali giungono a Sulmona al fine di eliminare uno degli uomini più vicini ad Adolf Hitler, il feldmaresciallo Albert Kesselring, divenuto nel 1941comandante in capo tedesco dello scacchiere sud, mantenendo in seguito il controllo militare dell’Italia occupata. Il bilancio dell’operazione miliare aerea è terribile: cinquantadue sono le vittime oltre cento i feriti. Sino a pochi anni or sono, su alcune facciate degli storici palazzi di Piazza Garibaldi, erano ancora visibili i fori dei proiettili.

Piazza Garibaldi collocata vicino la secolare Porta Salvatoris ha avuto innumerevoli denominazioni :da platea forum a della piscaria o della pescaria poiché destinata, a partire dal XIII secolo, ad ospitare il mercato della città Ovidiana. Soffermandoci alla storia, ai documenti degli archivi di stato, vi è un documento dell’anno 1236 nel quale la piazza ha la denominazione di Platea Maior, Piazza Maggiore. Una storia autorevole e fondamentale, quella del mercato di Piazza Garibaldi di Sulmona, con i suoi commercianti i quali dall’anno 1236 al 2020 rappresentano la vita e la fondamentale identità millenaria del mercato Sulmonese. Ad essi porgiamo il nostro più sentito grazie per la loro presenza e professionalità in città; loro sono i fondamentali plenipotenziari della vita, della storia del mercato bisettimanale di Piazza Garibaldi. Una storia fatta di onestà, cortesia, professionalità, disponibilità, esperienza, realtà fondamentali che elargiscono a tutti i clienti del mercato sulmonese

. Gli operatori commerciali del mercato di Piazza Garibaldi sono gli eroi della quotidianità che, in questo terribile momento dell’epidemia del Coronavirus, continuano ad essere in prima linea per portare avanti le loro attività lavorative, per garantire il servizio di acquisto ed approvvigionamento dei beni del mercato. Nonostante il Coronavirus il mercato di Sulmona continua la sua storia vetusta, la sua immortale esistenza, con le sue identità, tradizioni, storia, imprenditorie, che fanno del mercato di Sulmona il fondamentale, affascinante mosaico millenario. Grazie di cuore erga omnes; buon lavoro, buona fortuna.

Andrea Pantaleo