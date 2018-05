Sulmona e gli effetti della politica fantasma

Dossier di Meetup Amici di Beppe Grillo Sulmona che denunciano lo stato di abbandono degli impianti sportivi del Mezzetti “ una struttura dove chiunque puo’ entrare e accedere in tutte le aree” Poi aggiungono “ tutto questo si verifica purtroppo mentre l’Amministrazione comunale si mostra sempre più distratta sulle esigenze social e attenta e vigile ai suoi equilibri politici per la formazione di una nuova giunta”

Sulmona, 6 maggio-“La situazione degli impianti sportivi di Sulmona è arrivata ad un punto davvero intollerabile e il caso dello stadio Mezzetti purtroppo ne è l’emblema negativo. Una struttura sulla quale il comune di Sulmona ha dirottato negli ultimi anni diversi 35000 euro, lasciandolo poi in stato di abbandono e degrado.” Così il Meetup Amici di Beppe Grillo Sulmona commenta il video girato venerdì 5 maggio 2018 disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=0GtKFxCLe-g. “Chiunque può entrare e accedere in tutte le aree. Praticamente una struttura senza divieti di accesso e abbandonata a sé stessa!”.

Spogliatoi rotti, escrementi in ogni luogo, ruote di auto, terreno di gioco diventato un campo di erbacce e perfino dimora di fortuna per qualche persona o per qualche amore furtivo.

“Siamo convinti che lo sport sia strumento di aggregazione sociale per la popolazione e più che mai per le nuove generazioni che purtroppo vivono in una città povera di strutture consone ad accoglierli.

Considerando le continue retoriche lamentele dell’amministrazione sulla mancanza di risorse da destinare all’impiantistica sportiva e ricordando le parole dell’assessore Nicola Angelucci secondo il quale non si poteva intervenire prima dell’approvazione del Bilancio, ora che il consiglio si è espresso con parere favorevole in merito alla suddetta dichiarazione contabile, chiediamo che tali strutture trovino giusto affido attraverso bando di evidenza pubblica, direttamente alle società sportive.

L’appello è doveroso perché purtroppo l’amministrazione comunale si mostra sempre più distratta sulle esigenze sociali e di aggregazione dei cittadini sulmonesi ma allo stesso tempo attenta e vigile ai suoi equilibri politici per la formazione di una nuova giunta”. (h. 8,30)