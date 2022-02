Sulmona: due staffette dell’Amatori Serafini brillano ad Ancona

hanno stabilito i record regionali per il 2022

Sulmona,1 febbraio-Oggi è troppo bello raccontare quello che è successo ad Ancona in occasione del Meeting Nazionale Indoor riservato alle categorie giovanili. Gli atleti dell’Amatori Serafini in questa giornata, dove si correvano le staffette e alcune gare individuali come i m 200, hanno sfoderato tutta la loro capacità dimostrando al grande pubblico che anche Sulmona è in grado di produrre giovani pronti a competere con i propri coetanei di altre regioni.

La società sulmonese ha schierato quattro staffette, tre femminili e una maschile che hanno corso tutte la 4×200. Veramente uno splendido momento vedere come i giovani dell’Amatori Serafini riuscivano a tenere testa ad altre squadre molto più accreditate di loro: frazioni impegnative che i rappresentanti ovidiani, schierati per l’occasione con la maglia azzurra e con un vistoso logo dell’Amatori Serafini Sulmona sul petto, hanno corso con il piglio di chi vuole dimostrare di essere già pronto per risultati sempre migliori.

La 4×200 cadetti, composta da Caldarozzi- Carrozza- Ottaviani- Di Nicola si è classificata al 4° posto in batteria stampando il miglior tempo stagioinale in regione con 1’52”25. Anche la 4×200 cadette con Bonaventura- Petrevicic- Centofanti- Di Renzo ha stabilito la migliore prestazione abruzzese per il 2022 con 2’07”46. Le due formazioni della categoria “ragazze”, ambedue costruite con l’obiettivo di fare esperienza, hanno invece dimostrato una vitalità fuori dai limiti che ha molto di futuro. Quella “A” formata nell’ordine da Ranalli , la più veloce del gruppo , Tella bella la sua frazione, Elezi e Bianchini significativa per quest’ultima la frazione conclusiva, hanno corso in 2’09” classificandosi quinte in assoluto. Invece le ragazze “B” Maceroni- Simoncelli -Settevendemmie – Margiotta hanno chiuso in 10° posizione fermando il cronometro a 2’19”08.

Poi bellissime e molto interessanti sono state le prove dei m 200 per Serena Di Renzo e Simone Ottaviani. La prima ha frantumato il suo record precedente di 28 secondi portandolo a 27”12, il secondo invece per la prima volta su questa distanza ha ottenuto un promettente 26’51” che rappresenta oltre alla settima posizione per i nati nel 2007, primo anno della categoria cadetti, ma soprattutto un buon test per il futuro impegno nella specialità delle prove multiple.

Domenica prossima nuovo appuntamento a Teramo, ma questa volta solo per gli atleti di resistenza per una gara di corsa campestre.