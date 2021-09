Sulmona: domenica convegno ‘Rom e antidiscriminazione’

Sulmona,3 settembre– Domenica 5 settembre 2021 a partire dalle 10:00, presso palazzo dell’Annunziata , nel cuore del centro storico di Sulmona , si terrà il convegno dal titolo: Rom e antidiscriminazione, a cura dalla presidente dell’associazione Amici di Zefferino, Giulia Di Rocco (originaria di Pratola Peligna), in collaborazione con l’associazione Rom in Progress, Network Romanì Italy e con il Partito Nazionale Rom e Sinti Mistipè.

Il convegno, si legge in una nota, sarà l’occasione per un dialogo interculturale sulla base del confronto reciproco con l’intento di abbattere il muro della discriminazione, partendo da un parallelismo tra il Passato ( ricordando il 2 agosto – Giornata internazionale in memoria dei rom e sinti uccisi ad Auschwitz durante il nazifascismo) e i giorni nostri. La città di Sulmona è stata scelta proprio perché dimora dei rom la cui presenza risale già dal 1300, oltre ad essere città natale proprio della Di Rocco.

.Relatori:

Giulia Di Rocco, presidente del partito Mistipè e dell’associazione Amici di Zefferino

Concetta Sarachella, stilista rom di Isernia

Virginia Morello, rappresentate sindacale di Martin Sicuro

E con la partecipazione straordinaria di Rocco Buccino, in arte Rocco Gitano Artista Rom, che aprirà e chiuderà il convegno.