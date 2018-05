Sulmona: domenica al Caniglia torna lo spettacolo ” Piazza Venti”

Sulmona, 17 maggio– Ad un anno di distanza torna sulla ribalta del Teatro “Maria Caniglia” di Sulmona, domenica 20 Maggio, alle ore 21.00, la rivista “Piazza Venti” a cura della compagnia dilettantistica “I Buonavoglia” diretta da Enea Di Ianni, autore del lavoro.

L’anno scorso il 13 maggio, alla “prima”, fu davvero un grande successo, un autentico atto di amore per Ovidio e per la città di Sulmona, quella che segretamente vive nel cuore e nei sogni di tanti, una Sulmona che tutti vorremmo rivedere fiorente, ricca di eventi, di attività, di vitalità, di amore. Sì, l’amore senz’altro per il grande poeta latino, ma anche per le tradizioni, per la vivacità delle caserme dismesse, per il vociare delle scuole svuotate, per i rapporti umani genuini e leali.

Tornare alla ribalta domenica 20 maggio è quasi la giusta conclusione dei tanti percorsi artistici-culturali legati al bimillenario ovidiano. Il cast è lo stesso della prima, lo stesso che affiancò, con successo, stupendamente, l’attore Gabriele Cirilli nella sua performance di piazza Garibaldi, la scorsa estate.

Anche la voglia di solidarietà de “I Buonavoglia” rimane la stessa: si è solo indirizzata, questa volta, verso l’ANFFAS di Sulmona, l’Associazione che ha a cuore i bisogni di tanti ragazzi con disabilità e ai quali l’A.I.M.C. (Associazione Maestri Cattolici) di Sulmona, patrocinante il Comune di Sulmona, devolverà il ricavato dello spettacolo affinché questi ragazzi possano vivere momenti di attiva socialità nell’imminente estate 2018.

C’è poco da aggiungere se non che “Piazza Venti” rimane davvero un bell’inno all’amore, un amore colto nelle sue diverse sfumature e che in parte si affida ai ricordi, in parte alla speranza, alla voglia di tornare protagonisti del nostro tempo e dei nostri luoghi. Si apre, lo spettacolo, con una originale riflessione canora, a ritmo di beguine, su “Piazza Venti” nel tempo e si conclude con l’auspicio, anch’esso musicale e interpretato dal Coro degli alunni della “Lombardo Radice”, di poter tornare a veder rifiorita la bella città che “Sulmona è stata e merita di essere”: ospitale, accogliente, fervente di attività e lavoro e, soprattutto, capace ancora di farci sognare e sperare. Tutti e sempre. (h. 14,30)

L.D.M.