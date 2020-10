Sulmona: Domenica 11 ottobre la manifestazione nazionale di “ Chiese aperte”

La chiesa della Madonna delle Grazie, in via Pescara e la chiesa di Santa Maria dell’Arabona, in via Arabona, sono le chiese scelte per questa XXVI edizione

Sulmona,9 ottobre– Come negli anni precedenti, la Sede locale di Sulmona aderisce alla Manifestazione Nazionale di Archeoclub d’Italia “Chiese Aperte”, che è giunta alla sua XXVI edizione; l’evento, patrocinato dalla CEI, punta a far conoscere e rendere fruibili, almeno per un giorno, alcuni luoghi sacri solitamente preclusi alla visita o poco conosciuti.

L’evento, che si svolge annualmente la seconda domenica di maggio, ha subito quest’anno un cambiamento, dovuto ai ben noti motivi di ordine sanitario; per questo a livello nazionale si è pensato di articolare l’evento in due momenti, uno svoltosi domenica 10 maggio, l’altro che avrà luogo la prossima domenica 11 ottobre.

Il primo momento è stato dedicato alla conoscenza “a distanza” del bene culturale prescelto attraverso la documentazione storica e fotografica (rintracciabile sulla pagina Facebook dell’evento: www.facebook.com/events/233790467845336), mentre la seconda data, quella dell’11 ottobre prossimo, sarà dedicata alla consueta possibilità di fruizione pubblica del luogo di culto, ma sempre nel rispetto della vigente normativa atta a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 Quindi per l’occasione la Sede di Sulmona di Archeoclub d’Italia aprirà le porte delle chiese della Madonna delle Grazie, a ridosso del centro storico di Sulmona, e di S. Maria Arabona, nell’omonima frazione; chiese piccole e fuori dai consueti itinerari turistici, ma non meno importanti per la loro storia.

Gli orari di visita sono i seguenti:

* Chiesa della Madonna delle Grazie (via Pescara/Via Carso, Sulmona): ore 10:30-12:30

* Chiesa di S. Maria Arabona (via Arabona, Sulmona): ore 15:30-17:30

Si ringraziano i rispettivi parroci (don Carmine Villani e don Lorenzo Conti) per la collaborazione.