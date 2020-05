Sulmona: domani riunione dei Capigrupo in Comune per  avviare ripartenza città

Sulmona, 13 maggio- E’ in programma per domani giovedì 14 maggio una seduta di Capigruppo del Consiglio comunale di Sulmn a richiesta dal sindaco Annamaria Casini, per avviare un confronto con tutte le forze consiliari e acquisire contributi al fine di addivenire possibilmente ad una proposta condivisa, che sarà inserita nel prossimo imminente documento di bilancio. La Maggioranza, insieme alla Giunta, ha individuato alcune linee d’azione, in fase di messa a punto, sulle quali aprire il confronto con le forze di Minoranza.

Le direttrici su cui si propongono di muoversi sono: Sostenere nell’immediato le attività produttive più penalizzate nella fase di lockdown con agevolazioni di natura fiscale; Rivedere da subito l’organizzazione degli spazi urbani e la mobilità in ragione del necessario distanziamento sociale, per agevolare le attività commerciali e favorire stili di vita compatibili con nuove regole, verso un modello di città più sostenibile, attrattivo e competitivo; Sostenere le associazioni culturali, sportive e culturali verso la realizzazione di nuove ed innovative proposte a favore di giovani, anziani e famiglie e prepararci anche ad una stagione turistica tutta da reinventare.

“Questa Amministrazione vuole essere vicina ai cittadini e fare la sua parte per sostenere nuovi bisogni facendo leva sulle risorse disponibili attraverso un’azione di concertazione con i vari portatori d’interesse” afferma il sindaco Annamaria Casini “come già stiamo facendo in queste settimane negli incontri avuti con il comparto sanitario, le associazioni del commercio e del turismo, i rappresentanti degli ambulanti, dei baristi e ristoratori, anche coordinando la nostra azione con gli altri livelli decisionali, in particolare con i rappresentati territoriali regionali e nazionali, visti anche gli imminenti importanti provvedimenti governativi e regionali a sostegno di imprese e famiglie, di cui si dovrà tener conto per massimizzare la capacità di incidere e allocare risorse sul territorio. Oggi più che mai” conclude il sindaco “solo se si riuscirà a lavorare insieme con spirito solidale potremmo superare questa difficile prova per tutti noi” (h. 14,30)