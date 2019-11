Sulmona: domani ricostituzione del Coordinamento Politico “PD CentroAbruzzo”. 

Sulmona, 7 novembre– Domani, venerdì 08 novembre, alle ore 18.00 presso la sede del Circolo PD di Sulmona, si riunisce il partito territoriale per dar vita alla ricostituzione del Coordinamento Politico “PD CentroAbruzzo”.

L’appuntamento, voluto con determinazione dai Segretari dei Circoli del comprensorio, risponde all’esigenza di elaborare politiche condivise su temi di comune interesse allo scopo di arginare una deriva di disgregazione socio-economica cui non si possono più opporre soluzioni di ordinaria amministrazione.

Il riferimento è ad una Sanità pubblica il cui ridimensionamento non può essere accettato supinamente. Alle Partecipate la cui governance spesso e volentieri sfugge al controllo dei Comuni-Soci. Al Sistema dei Trasporti troppo spesso penalizzante per l’utenza di questo territorio. Oltre che, ovviamente, alla necessità di ricreare strutture partitiche articolate in grado di intercettare il consenso dei cittadini, in particolare dei più giovani.

La riunione sarà presieduta dal Segretario Provinciale Francesco Piacente il cui interesse alle problematiche di questo territorio, si inquadra come centrale in una ottica di rilancio del Partito provinciale.(h. 13,00)