Sulmona: domani presentazione del volume “Non voltarti” di Rosina Quaranta

Sulmona, 24 nvembre– Nell’ambito delle celebrazioni per la “Giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro le donne”, le associazioni Ilhem e Voci di Donne e la Casa della Cultura hanno organizzato per domani, giovedì 25 novembre, alle ore 19,00, presso l’Hotel Meeting in Sulmona, l’evento della presentazione del romanzo “Non Voltarti” di Rosina Quaranta edito da Riccardo Condò Editore.

L’evento, che sarà presentato e illustrato da Luisa Taglieri Presidente della Associazione “Voci di Donne” e da Latifa Benharara Presidente della associazione “Ilhem” sarà moderato da Rosa Giammarco Presidente della “Casa delle Culture”, sarà accompagnato dai commenti musicali della pianista Sabrina Cardone e della soprano Diana Di Roio.

Il romanzo “Non Voltarti” è tratto da una vicenda realmente accaduta: la storia di un abuso ai danni di una minore che viene narrato attraverso delle finestre che si aprono alternatamente sulle vite di una bambina di nove anni, una ragazza adolescente e una giovane professoressa. Le tre protagoniste si incontreranno nella loro corsa che, per quanto affannata e disperata, non sarà mai una fuga ma una affermazione di liberazione dalle memorie del passato.

Rosina Quaranta è nata ad Atri, in Abruzzo, nel 1981. Ha conseguito la laurea in Lettere e il Dottorato Internazionale in Italianistica presso l’Università degli Studi di Firenze. Attualmente è docente di Lettere presso il Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi.