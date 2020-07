Sulmona: domani presentazione del libro “Come la pioggia” di Eleonora Benedetti 

Sulmona, 10 luglio– La testata giornalistica Zac, con il patrocinio del Comune di Sulmona, organizza la presentazione del libro “Come la pioggia” (Aracne Editore, Roma) di Eleonora Benedetti. L’appuntamento è per sabato 11 luglio alle 18 nel cortile dell’Annunziata a Sulmona con ingresso gratuito. Interverranno, oltre all’autrice, il direttore di Zac Chiara Buccini, che intervisterà la Benedetti, e l’assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Manuela Cozzi. Prevista la partecipazione straordinaria degli artisti Pietro Becattini, Francesca Galasso e Ada Di Ianni.

Trama:

Claudia Grieco, psicanalista e scrittrice di successo, da anni vive a New York dove cerca di allontanare un passato che le tortura l’anima. Dopo la morte del marito, la sua unica figlia scopre un’amara verità e decide di troncare ogni tipo di rapporto con lei. Claudia se ne va da Roma per non farvi più ritorno ma la telefonata della sua migliore amica la fa ripiombare indietro nel tempo, facendole capire l’impossibilità di archiviare definitivamente ciò che si è stati. La tanto amata Prof. incontrata negli anni bui del collegio, dove studiava chi come lei era sola al mondo o con qualcuno non in grado di occuparsene, sta morendo di cancro. Le chiede di tornare, ha bisogno di lei per qualcosa che deve portare a termine prima di morire. Claudia prende il primo volo e capisce di aver fatto la cosa giusta quando abbraccia ciò che resta della donna che tanti anni prima l’ha salvata dalla disperazione. Quello che le chiede la Prof. è di fare la stessa cosa con Asia, adolescente ribelle e problematica con la musica nel sangue. “Come la pioggia” è un romanzo che racconta l’amore, l’amicizia e la perdita, ma anche la trasformazione che subisce chi ha il coraggio di attraversare il dolore.

Eleonora Benedetti, quarantaduenne di Trevi, piccolo borgo in provincia di Perugia, ha iniziato a scrivere fiabe e filastrocche per puro piacere personale fin da bambina. Nell’estate del 2007 scrive una commedia in dialetto locale intitolata Il Testamento, ispirata all’omonima canzone di Fabrizio De Andrè. Ha collaborato con piccole testate locali conciliando il tutto con il lavoro di impiegata e con il ruolo di mamma e moglie.