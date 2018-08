Sulmona: domani l’evento sulla storia del vino e dei vitigni abruzzesi

Sulmona,30 agosto– È in programma sabato 1 settembre, alle 10.30, nel palazzo dell’Annunziata di Sulmona l’evento: “Montepulciano d’Abruzzo le radici del futuro: cinquant’anni del vitigno che ha cambiato la storia di una regione” organizzato dal Movimento turismo del vino Abruzzo e dalla Delegazione cittadina dell’Accademia italiana della cucina per festeggiare i cinquant’anni della concessione del marchio DOC al Montepulciano d’Abruzzo. “Un appuntamento importante” afferma il delegato di Sulmona e coordinatore territoriale dell’Accademia Italiana della Cucina Gianni D’Amario “per celebrare un anniversario significativo per il prodotto simbolo dell’Abruzzo: il Montepulciano, ma anche per gettare le basi per nuove collaborazioni mirate a valorizzare maggiormente il vino abruzzese”. Durante la mattinata Federico Perrotta, showman abruzzese, condurrà la conversazione con Nicola D’Auria (presidente del Movimento turismo del vino Italia), Gianni D’Amario (coordinatore territoriale dell’Accademia italiana della cucina), Rocco Pasetti (enologo e presidente di DAQ vino), Leonardo Seghetti (docente ed esperto di enogastronomia), Marcello Spadone (chef stellato del ristorante pescarese “La Bandiera”), Antonello Maietta (presidente Associazione italiana sommelier) e Mimmo D’Alessio (della presidenza nazionale dell’Accademia italiana della cucina). Al termine è prevista una degustazione del Montepulciano delle cantine che fanno parte del Movimento del turismo del vino.(h.8,00)