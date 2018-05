Sulmona: domani l’anteprima del film ” Caravaggio-l’Anima ed il sangue”

Sulmona,24 maggio– Si terrà,domani,venerdì 25 maggio, alle ore 9.00 al Cinema Pacifico di Sulmona l’anteprima del film ” Caravaggio-l’Anima e il sangue” , su iniziativa del Comune di Sulmona, dell’Università Telematica San Raffele Roma e diSky, nell’ambito dell’apertura della sede sulmonese dell’’Università Telematica San Raffele Roma.

La proiezione del film “Caravaggio – l’Anima e il Sangue”, prodotto da Sky e da Magnitudo Film, diretto da Jesus Garces Lambert, con il soggetto di Cosetta Lagani, la voce narrante di Manuel Agnelli e la consulenza scientifica di Claudio Strinati, non è casuale e si riflette sul tessuto sociale e culturale Sulmonese. Partendo, infatti, dai contenuti narrativi, documentaristici ed artistici del lungometraggio, approda, con perfetta armonia, alla riflessione su un’Opera chiave del maestro, il Narciso, conservata al Museo Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma. Un’opera chiave che verrà illustrata dal professor Claudio Strinati dell’Università Telematica San Raffele Roma, prima della proiezione del film per il suo significato imponente nella Storia dell’Arte: il Narciso, che osserva sé stesso, conduce infatti, al mito ovidiano delle Metamorfosi, uno dei grandi emblemi della storia dell’umanità e legato a filo doppio a Sulmona che è dimora del bimillenario Ovidiano.

La proiezione del film sarà, inoltre,privilegiata occasione per presentare l’offerta formativa dell’Università Telematica San Raffaele Roma, a cura del Magnifico Rettore Chr.mo Prof. Enrico Garaci, del Prof. Salvatore Sica, Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale Forensee da alcuni Coordinatori dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell’Università Telematica San Raffaele Roma. A Sulmona saranno attivi tutti i corsi di Laurea e di Laurea magistrale dell’Università Telematica San Raffaelle Roma: da Scienze dell’Amministrazione, Scienze dell’attività motorie e sportive (triennale e magistrale), Scienze motorie – indirizzo Calcio, Moda e Designsino a Scienze dell’alimentazione e gastronomia e ai Corsi di Laurea Magistrale inScienze della Nutrizione Umana e Nutraceutica.

L’evento vedrà la partecipazione degli studenti dell’IIS “Ovidio” e dell’IIS “Fermi”di Sulmona. “L’apertura a Sulmona della sede dell’Università Telematica San Raffaele Roma è un evento molto importante per la nostra città e il territorio” afferma il sindaco Annamaria Casini “Ritengo che la partecipazione degli studenti dell’IIS “Fermi” e dell’IIS “Ovidio” al Seminario rappresenterà un importante e significativo momento di valorizzazione e capitalizzazione del binomio Caravaggio e Ovidio in una sintesi felice di arte, storia, cultura e accademia. Sara’ una giornata in cui Sulmona inaugura la presenza della Università telematica San Raffaele Roma che sono sicura diventerà scenario di nuove opportunità per i nostri giovani ” (h. 14,30)