Sulmona: domani la XXVII^ edizione di “Miss mamma italiana”

Sulmona, 4 settembre– Si svolgerà domani, giovedì cinque settembre, a partire dalle ore ventuno, presso la Gomera di Sulmona, la ventisettesima edizione del concorso Miss Mamma italianaal quale possono partecipare le mamme di età compresa dai venticinque ai cinquantacinque anni. L’ingresso al locale la Gomera sarà gratuito. Il concorso nazionale di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana, ha raggiunto la ventisettesima edizione, segno dell’importanza e notorietà che l’evento ha acquisito negli anni. Ospiti d’onore saranno Maria Luigia D’Orazioe Giacomo Spada, la supercoppia italiana evergreen 2017, mentre la madrina d’onore sarà Katia Di Salle,la quale è stata finalista Miss Mamma Italiana nell’anno 2013. La serata avrà inizio alle ore ventuno ma Il concorso nazionale Miss Mamma Italiana è appuntamento atteso anche per vivere una serata di allegria, gioia, coesione sociale. Ventisette edizioni del concorso sin qui avutesi sono la lapalissiana dimostrazione della notorietà, che il concorso in questi anni ha raggiunto. Come si sol dire: in bocca al lupo a tutte le partecipanti.

Andrea Pantaleo