Sulmona: domani la presentazione del libro “Un’estate” di Loredana Rutigliano

Sulmona, 27 maggio– Sarà presentato domani, lunedì 28 maggio, alle ore 18,00 presso il Gran Caffè di Piazza XX Settembre il volume “Un’estate” di Loredana Rutigliano. Lo ha annunciato l’Editore Riccardo Condò.

Un’estate, il romanzo d’esordio di Loredana Rutigliano, autrice di origini piemontesi da anni trapiantata in Abruzzo. Roma, nell’angosciante estate di guerra del 1943, è il palcoscenico su cui si muovono i personaggi del romanzo, intessendo relazioni in quella terra di nessuno rappresentata da ciò che resta dell’alleanza tra italiani e tedeschi, destinata a tramutarsi in aperta ostilità nel volgere di poche settimane.

Il periodo storico, però, è solo lo sfondo scelto dalla Rutigliano per una storia incentrata sulla psicologia dei personaggi. Una storia senza eroi, dove l’umanità di ognuno si trova a fronteggiare l’orrore di una guerra che devasta gli animi e azzera illusioni e speranze. Studenti del Liceo Classico Ovidio di Sulmona, coordinati dalla professoressa Sabrina Cardone, leggeranno alcuni passi del libro.