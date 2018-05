Sulmona: domani la 37^ Coppa Speranze Fiat

Sulmona, 15 maggio– Tutto pronto al Centro Sportivo della Magneti Marelli di Sulmona per la 37a Coppa Speranze Fiat (la nona per la Magneti Marelli di Sulmona), gara di corsa campestre riservata alle scuole medie inferiori maschili e femminili della provincia di L’Aquila, in programma domani, mercoledì 16 maggio, con inizio alle ore 10.15. Attesi ai nastri di partenza cinquecentosette alunni di quattordici scuole dei Comuni di Sulmona, Pescasseroli, Barrea, Trasacco, Capistrello, L’Aquila, Raiano, Castelvecchio Subequo, Luco dei Marsi, Tagliacozzo, Castel di Sangro, Ateleta, Avezzano e Pescocostanzo, che sul circuito di mille metri allestito all’interno del Centro Sportivo Magneti Marelli di Sulmona, si contenderanno il titolo della Supercoppa. La squadra da battere, in virtù del titolo conquistato lo scorso anno, è la scuola media “Croce” di Pescasseroli, prima con punti 592 sulla scuola media “Carducci” di L’Aquila, seconda classificata con punti 625. Al terzo posto la scuola media “Radice-Ovidio” di Sulmona con punti 651. La manifestazione è organizzata dalla Sport Promotion di Formia e sponsorizzata solo ed unicamente dallo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. “Sarà una grande giornata di sport: una vetrina per i futuri campioni dell’atletica leggera. Un sentito ringraziamento alla Magneti Marelli per il suo grande e forte impegno economico nel sostenere la Coppa Speranze Fiat. Senza la Magneti Marelli la Coppa Speranze Fiat non farebbe tappa a Sulmona. Appuntamento per tutti a mercoledì”. Queste le parole di Monica Papponetti, presidente della Sport Promotion.

Le gare prenderanno il via a partire dalle ore 10.15 con la prima media femminile e poi continueranno fino alle ore 12.15, orario previsto per il termine di questa giornata di atletica leggera.(h. 15,30)

Questo l’elenco delle scuole partecipanti e i relativi Comuni: