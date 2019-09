Sulmona: domani gran finale per ” Poppanz” il teatro per ragazzi

Sulmona, 3 settembre- Gran finale per “Popanz”, il Festival di teatro per ragazzi e famiglie, organizzato dal Teatro Stabile d’Abruzzo, con il sostegno ed il contributo del Comune di Sulmona e la collaborazione di Fantacadabra, mercoledì 4 settembre, alle 18.30, Cortile Palazzo dell’Annunziata, la compagnia Molino d’Arte di Altamura porta in scena “Cappuccetto Grosso” regia di Antonello Arpaia con Nicola Cifarelli, Angela Borromeo, Filippo Giordano e Antonella Petrera,Lo spettacolo ripercorre le fasi principali della classica fiaba, con anche contenuti sul cibo, sul crescere, sull’affrontare le proprie paure e il chiedere aiuto.

Cappuccetto è una bambina che vuole essere coraggiosa a tutti i costi, e si oppone a chiunque non creda al suo lato eroico, ha una particolate predilezione per il cibo, che consuma ingordamente per scacciare le proprie paure, vuole essere audace, ma è ingenua, e non sa riconoscere il pericolo. Il cacciatore, fiero e un po’ sbruffone, in questa vicenda incontra Cappuccetto non solo alla fine della storia, ma anche durante il suo tragitto nel bosco, letterariamente sempre luogo di incontri singolari. Il lupo, povero, trasandato, affamato, è un personaggio giocherellone, calcolatore e astuto allo stesso tempo, comico ma spietato, specialmente nella scena in cui decide di cucinarsi la sventurata fanciulla. La comica nonna, una voce fuori scena, alleggerisce il tono delle scene che nella fiaba sono cruente, e così anche il ruolo della mamma, assolutamente vicino al vissuto dei fanciulli. La storia offre ai bambini l’occasione per ridere di qualcosa che fa paura, di immedesimarsi nei protagonisti al di là di quello che continua ad offrire il classico testo dei fratelli Grimm, e gli permette di partecipare con emotività alle novità della vicenda proprio perché la conoscono da sempre.L’uso stravagante e simbolico degli oggetti scenici e della struttura scenografica alza il tono della vicenda e così le stimolazioni sonore attraverso l’utilizzo di musiche originali. In caso di pioggia lo spettacolo andrà in scena nell’Auditorium dell’Annunziata. (h. 17,00)