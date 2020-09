Sulmona: domani giornata informativa su misure prevenzione diffusione Covid in ambiente scolastico

Sulmona, 17 settembre- Il 24 settembre riapriranno le scuole su tutto il territorio abruzzese e tanti sono i dubbi, le incertezze e le domande di carattere medico che il personale della scuola e i genitori si pongono riguardo al rientro in sicurezza.

La Rete Scuole Sicure della Valle Peligna e la protezione civile A.N.A. Sezione Abruzzi di Sulmona, nella persona del responsabile Marco Di Silvestro, hanno organizzato un pomeriggio formativo sul tema “ Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19 in ambiente scolastico”. L’evento si terrà il giorno 18 settembre dalle ore 15:00 alle ore 18:30 presso l’aula magna del liceo G. Mazara di Sulmona. Interverranno la dott.ssa Dalia Palmieri responsabile dell’ufficio epidemiologico Az./G.O.E. della Asl di Pescara, il dottor. Giovanni Di Biase del servizio Igiene degli Alimenti della Asl di Pescara e Giovanni Cagliostro presidente della protezione civile di Pineto.

All’incontro in presenza, potrà partecipare un numero limitato di persone, già preventivamente indicato, nel pieno rispetto delle normative anticovid in atto. Tuttavia i cittadini del comprensorio peligno potranno seguire l’evento in diretta streaming collegandosi tramite il link https://zoom.us/j/95676663867 ID riunione 95676663867 che sarà comunicato il giorno stesso dell’evento, sui siti delle scuole aderenti alla rete: Radice – Ovidio, Serafini Capograssi, Tedeschidi Pratola, Istituto superiore Ovidio e Postiglione di Raiano. Si ringrazia l’amministrazione comunale di Sulmona per la disponibilità, il patrocinio e il supporto organizzativo fornito.