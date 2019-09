Sulmona: domani convegno della Fineco Bank sulla Tutela del Patrimonio, Passaggio Generazionale e il “Dopo di Noi”.

Sulmona, 25 settembre- Fineco Bank organizza per domani, giovedì 26 settembre a Sulmona , un incontro dedicato alla Consulenza Patrimoniale dal titolo: Tutela del Patrimonio, Passaggio Generazionale e il “Dopo di Noi”. Opportunità fiscali e aspetti giuridici.

Durante l’incontro verranno analizzate le opportunità a disposizione della clientela in tema di Protezione e Trasmissione dei Patrimoni, una serie di servizi che contribuiscono a espandere il ruolo della consulenza dalla pianificazione patrimoniale verso tutte le esigenze della clientela.

Si tratta di un argomento di forte attualità e interesse per il tessuto sociale e imprenditoriale abruzzese, che può trovare un supporto importante nell’esperienza di una delle principali Reti italiane nella consulenza finanziaria.

A partire dalle ore 18 all’interno di Palazzo Sardi nella splendida Aula convegni della sede della Comunità Montana Peligna, il relatore della serata, l’avvocato Gabriele Sepio, presenterà con il Manager Luigi Capaldo i percorsi che garantiscono un passaggio generazionale sano e costruttivo, utilizzando un approccio pratico che scorrerà l’intera gamma degli strumenti disponibili alla luce della normativa attuale e con un particolare riferimento alla Legge 112/2016 denominata “Dopo di Noi”, una importantissima norma in quanto per la prima volta sono individuate e riconosciute specifiche tutele per le persone con disabilità quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento.

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, con servizi di consulenza altamente personalizzati.. FinecoBank è una banca diretta multicanale indipendente con 1.318.000 clienti .

Dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari in Italia, con oltre 2.570 Personal Financial Advisor, un network di oltre 390 Fineco Center e un patrimonio totale clienti di 74,1 miliardi di Euro, di cui circa 29 miliardi nel segmento Private Banking al 31 marzo 2019. Fineco è anche leader in Italia nel trading online, con una quota pari al 24,75% nella classifica “Equity”. Dal 2 luglio 2014 è quotata alla Borsa di Milano, dove è presente nell’indice FTSE MIB.(h. 14,30)