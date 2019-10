Sulmona, domani cerimonia alla memoria della Brigata Maiella

Sulmona,22 ottobre– Domani, mercoledì ventitre ottobre , a Sulmona, avrà luogo una cerimonia in onore ed alla memoria della Brigata Maiella, storica formazione partigiana, la quale combatterà anche oltre i confini della regione Abruzzo, combattendo sino ad Asiago e sciogliendosi a Brisighella con gli onori militari. La Brigata Maiella inizia le sue attività ed operazioni militari nel dicembre del 1943.

Il programma della giornata prevede alle ore dieci il raduno nel palazzetto dello sport, alle ore dieci e trenta la sfilata sino a raggiungere il luogo nel quale il monumento è stato realizzato, posto fra via Cornacchiola e via Togliatti. Ci sarà la cerimonia di benedizione e la resa degli onori militari. Ancora oggi sono in vita alcuni appartenenti alla storica formazione, la quale contribuirà a liberare l’Italia, combattendo nel biennio 1943 – 1945. La Brigata Maiella viene in inglobata nell’armata polacca al fine di rispettare il dettato normativo dell’articolo uno della convenzione dell’Aia del 1907, della sezione I dei belligeranti, Capitolo I della qualità di belligerante; la convenzione dell’Aia del 1907 è legge internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra per terra. L’elenco dei caduti della Brigata Maiella consta di cinquantacinque nominativi. Citiamo e riportiamo i nomi dei caduti di Sulmona e del circondario. Mario Silvestri, Renzo Sciore, Amleto Contucci, Giuseppe Saccoccia, Guido Di Nino, Oscar Fuà, Antonio Presutti, Vincenzo Presutti, Lorenzo Di Loreto, Alfredo Falconio, Quintino Mastrogiuseppe, Amilcare Perpetua. Ricordiamo inoltre il combattente britannico Lionel Wigramche riposa nel cimitero militare di guerra canadese di Ortona, nell’ultima fila nel lato destro con cammino in entrata del cimitero. Lionel Wigram morirà nella battaglia di Pizzoferrato.(h. 15,00)

La fotografia storica è l'ingresso degli alleati nella città di Sulmona anno 1944 (autore sconosciuto)