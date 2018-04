Sulmona: domani Assemblea per la costituzione dell’Associazione di Cultura Classica

Sulmona,14 aprile Il Comitato Promotore dell’Associazione AICC ha organizzato un incontro informativo che avrà come scopo la costituzione della Delegazione di Sulmona dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), volta a “raccogliere in sodalizio tutti gli Italiani che sentono l’esigenza attuale di coltivare le discipline umanistiche per una comune opera di cultura e di suscitare ed estendere l’interesse per una più diretta conoscenza dell’antica civiltà” (art. 2 dello Statuto).

L’incontro si terrà domani, Domenica 15 Aprile 2018 dalle ore 17,00 presso il Gran Caffè Letterario (piazza XX Settembre – Sulmona), a conclusione e compimento di una settimana dedicata agli studi classici, in occasione della XIX edizione del Certamen Ovidianum Sulmonense, cui questo nuovo sodalizio intende dare un importante supporto. ( h. 18,00)

