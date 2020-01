Sulmona, domani al Caniglia ” L’ensemble Concertino Accordion Band”

Sulmona, 18 gennaio– L’ensemble Concertino Accordion Band sarà di scena domani, domenica, 19 gennaio, alle 17.30, al Teatro comunale “Caniglia” per la stagione della Camerata Musicale Sulmonese. L’ensemble, composto da nove musicisti moldavi, nato nel 2003, si è subito affermato e ha riscosso un buon successo arrivando a vincere, già nel 2006, il primo premio alla Festa di Fisarmonica Internazionale di Castelfidardo e ad essere invitato in molti Paesi, tra i quali Canada, Nord Corea, Germania, Russia, Austria e Repubblica Ceca, accolto sempre dal pubblico in modo caloroso. La caratteristica principale dell’ensemble è quella di “ri-immaginare” composizioni classiche, barocche, folk e moderne, adattandole alle sonorità, non solo della fisarmonica, ma anche per un più ampio organico, comprendente pianoforte, violino, viola e, a volte, anche i tamburi. Nel concerto di domenica il Concertino Accordion Band presenterà un ampio repertorio, che comprende brani di Vivaldi, Mendelssohn, Bartok, Rota, Khachaturian e Bizet. (h.8,30)