Sulmona: “Diventare volontari della Protezione Civile A.N.A. si può ma non ci si improvvisa”.

Domenica 18 aprile 2021 in programma il corso sulla legge 81 organizzato dagli Alpini

Sulmona, 13 aprile– La Protezione Civile Ana di Sulmona ha organizzato per domenica prossima, 18 aprile, un corso di formazione dedicato ai nuovi volontari di Protezione Civile, che verterà sui contenuti del dlgs 81/08, ovvero le norme che si utilizzano in materia di sicurezza negli scenari di protezione civile. Il corso si svolgerà dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 presso l’ex Caserma Cesare Battisti. La giornata di formazione vuole quindi formare nuovi volontari, ovvero cittadini responsabili chiamati ad essere pronti a dare in caso di emergenza il proprio supporto all’intero sistema di Protezione Civile

Il fine del corso è quello di allargare sempre più il nostro gruppo, intercettando nuovi volontari al fine di far crescere la nostra grande famiglia della Protezione Civile alpina che continua da sempre ad onorare gli alpini “andati avanti” aiutando i cittadini.Per partecipare al corso di domenica prossima è necessario iscriversi e riempire l’apposito modulo presso l’ex Caserma Cesare Battisti, ogni pomeriggio dalle 18 alle 19 oppure telefonare al numero 342- 0233991.Il termine per l’iscrizione è fissato per venerdì 16 aprile