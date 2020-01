Sulmona diventa centro di formazione della Pubblica Amministrazione.Finalmente!

Anche il nostro comune scommette sulla formazione dei dipendenti ma anche degli amministratori. E’ la carta vincente per le future sfide che interessano la Pubblica Amministrazione e che allinea la nostra città a quanto hanno già fatto altre realtà. In questa maniera Sulmona ha aderito al progetto avviato dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana. Lunedì mattina 20 gennaio la cerimonia ufficiale al Cinema Pacifico. La soddisfazione del sindaco Casini “sono aspetti fondamentali per migliorare l’efficacia del lavoro dei nostri funzionari ed impiegati. ma anche la giusta attenzione al miglioramento della macchina amministrativa”

Sulmona, 17 gennaio– Il prossimo lunedi 20 gennaio alle 9.30 nel cinema Pacifico si svolgerà una cerimonia, alla presenza del sindaco Annamaria Casini, per inaugurare l’Accademia della Pubblica Amministrazione per la formazione dei dipendenti e amministratori pubblici. – Il prossimonel cinema Pacifico si svolgerà una cerimonia, alla presenza del sindacoper inaugurareper la formazione dei dipendenti e amministratori pubblici.

“E’ motivo di orgoglio che Sulmona sia sede dell’Accademia della Pubblica Amministrazione, diventando uno dei punti di riferimento nel territorio per l’aggiornamento professionale degli amministratori e dipendenti pubblici. Tante sono state le richieste di partecipazione alla prima giornata formativa al punto che abbiamo dovuto cambiare location: dall’aula consiliare al cinema Pacifico, segno che la creazione di un punto qualificato presente sul territorio per l’aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni sia occasione di crescita professionale e competenza dei Comuni e principale leva di risposta alle esigenze del cittadino”.

Annamaria Casini. “Il Comune di Sulmona ha aderito alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con delibera di Consiglio Comunale n 61 del 9/10/2019, con una quota annua di 10 mila euro, che a partire dall’anno 2020 consentirà di dotare l’amministrazione di una serie di servizi specialistici di consulenza giuridica e formazione su tutte le novità normative, queste ultime da erogare anche agli Enti del territorio. Afferma il sindaco. “Il Comune di Sulmona ha aderito allacon delibera di Consiglio Comunale n 61 del 9/10/2019, con una quota annua di 10 mila euro, che a partire dall’anno 2020 consentirà di dotare l’amministrazione di una serie di servizi specialistici di consulenza giuridica e formazione su tutte le novità normative, queste ultime da erogare anche agli Enti del territorio.

La formazione e l’aggiornamento” continua il sindaco “sono aspetti fondamentali per migliorare l’efficacia del lavoro dei nostri funzionari ed impiegati. L’attenzione al miglioramento della macchina amministrativa, che passa anche attraverso un’attenzione alle persone che lavorano nell’Ente e alla loro crescita professionale, sta finalmente cominciando a dare i suoi frutti, grazie anche all’assunzione di tanti nuovi impiegati nei vari Settori e a una riorganizzazione in atto proprio grazie allo svecchiamento dell’Ente. Fondamentale sarà l’assunzione dei due nuovi dirigenti, per i quali sono già stati avviati i concorsi con l’ acquisizione delle domande di partecipazione, ora da accelerare per consentire, in pochi mesi, di ristabilire un organico pienamente operativo con le Posizioni Organizzative, che proprio in questi giorni si stanno assegnando ai vari funzionari e che dovranno coadiuvare il segretario generale e il dirigente finanziario a traghettare questa fase delicata. Molto c’è ancora da fare” conclude il sindaco “ma nei prossimi mesi, con l’adozione di queste numerose politiche del personale, si comincerà a vedere un reale miglioramento organizzativo che consentirà di raggiungere, nei prossimi mesi, i tanti obiettivi in cantiere”.