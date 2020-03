Sulmona: disposta la chiusura temporanea della biblioteca e sala di lettura dell’Agenzia di promozione culturale

Sulmona, 5 marzo– Sara’ interessata anche la biblioteca dell’Agenzia di Promozione culturale di Sulmona alle nuove disposizioni della Regione Abruzzo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

“…nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la P.A. 25-02-2020, n°1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani….”

Il responsabile dell’Ufficio di Sulmona,. Donato D. Silveri, ha reso noto oggi che si ” dispone “la chiusura temporanea delle Biblioteche e Sale di Lettura e si sospende il prestito “brevi manu” di libri, dispense, rotocalchi, riviste e giornali e tutto quanto comporti incombente rischio di contagio.La presente “premura dispositiva” fino ad avvenuta fornitura dei presidi medicali dovuti. Sarà ns premura comunicare- conclude la nota– la fruibilità dei locali dell’Agenzia una volta avvenuta la fornitura succitata e provveduto alle disinfezioni indicate”