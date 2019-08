Sulmona: diabetologia, in servizio un nuovo medico

Sulmona, 21 agosto– “Oggi ha preso servizio un nuovo medico, a conclusione dell’iter avviato da tempo dall’azienda per reclutare nuovo personale al servizio diabetologia dell’ospedale di Sulmona” Lo dichiara la dr.ssa Simonetta Santini, Manager facente funzione della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

“Già nelle settimane scorse la direzione, al fine di rafforzare l’organico del servizio”, aggiunge la Santini, “si era attivata avviando le procedure amministrative per indire il bando ed espletare tutti gli altri passaggi, fino ad attribuire l’incarico al nuovo medico”

“La Asl, in questo periodo riservato a vacanze e ferie, ha lavorato in silenzio e in modo continuativo per trovare una soluzione alle necessità del reparto, i cui bisogni sono ben noti. Occorre tener conto che ci sono determinate modalità amministrative da rispettare e dei tempi tecnici da cui non si può prescindere e che la pausa di Ferragosto ha un po’ rallentato i tempi di reclutamento di nuovo personale”

“Per quel che riguarda la fornitura dei presidi sanitari ai diabetici, tra cui gli infusori di insulina, va precisato che la loro distribuzione è assicurata regolarmente dalla nuova sede del distretto sanitario di Sulmona, che si è spostato da alcune settimane nella palazzina Rubeo, al fianco dell’ospedale. Ricordiamo che, in virtù di questa nuova collocazione”, conclude la Santini, “gli utenti possono usufruire del nuovo parcheggio gratuito davanti alla sede distretto”

Per la Asl l’ospedale peligno riveste un ruolo importante perché copre le esigenze di un ampio territorio e l’intento è potenziare le prestazioni nonostante le innumerevoli difficoltà che si incontrano.(h. 17,30)