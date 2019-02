Sulmona di notte

Sulmona, 20 febbraio–Nella notte quando tutti dormono, mentre le tenebre avvolgono l’intera città di Sulmona, in un affascinante silenzio e tranquillità, desta particolare fascino ed emozione passeggiare all’interno del centro storico cittadino andando a scoprire bellezze, angoli, particolari che, con molta probabilità, durante il giorno sfuggono causa il ritmo frenetico della giornata. Siamo andati ad ammirare nuovamente i magnifici lampioni che adornano la scalinata posta dinnanzi il Magnifico Palazzo della Santissima Annunziata, opera edile considerata fra le più belle al mondo, lampioni i quali rischiarano ogni notte affascinante della città di Sulmona.

Osservarli significa andare con la memoria al passato quando l’illuminazione, prima della scoperta della luce elettrica, era realizzata dai lampioni alimentati a petrolio. Molte sono state anche le canzoni che hanno immortalato l’affascinante realtà delle lanterne come ad esempio Lilì Marlen brano immortale interpretato inoltre dalle affascinanti Marlene Dietrich e Lale Andersen. Il lampione realizza un mirabile binomio luce oscurità, foriero di eminente beltà. I lumi dinnanzi il Palazzo dell’Annunziata possono determinare a seconda di come li si osserva un contorno straordinario con le secolari bifore costitute da pregiati merletti in pietra collocate sulla facciata dell’Annunziata. Ogni punto della città Ovidiana di notte acquisisce ancor più fascino e splendore; passeggiare nel silenzio della notte è realtà la quale consente di vivere emozioni particolari, legate all’intramontabile passato prestigioso della città, che ha dato i Natali al Sommo ed immortale Poeta Latino Publius Ovidius Naso.

I lampioni evocano anche momenti sentimentali particolari legati agli innamorati. Innumerevoli sono anche gli aforismi connessi ai lampioni fra i quali rimembriamo i seguenti: “Ammiro il coraggio del lampioni. Immobili. Sempre lì, a fare il palo, in attesa che torni il giorno, con i sogni rubati alla notte”Oppyum Twitter), oppure il seguente:“D’inverno ci sono i lampioni più belli di sempre. Si accendono presto e hanno dita di luce nel buio. Ma la gente ha le mani in tasca e il passo veloce di chi non guarda”.(Fabrizio Caramagna)

Andrea Pantaleo