Sulmona: Di Giandomenico, chi paga i danni sulla scalinata dell’Annunziata ?

– Tra scarso senso civico e rispetto dei beni pubblici,alla disorganizzazione dei vari eventi, all’inefficienza, scarsa vigilanza e responsabilità dell’Amministrazione Comunale. Quando anche un evento interessante produce guasti all’imagine della città. La ferma posizione del Movimento Italica-

-Street food time per la prima volta a Sulmona,su corso Ovidio con migliaia di presenze che hanno garantito il successo del Festival di cui ringraziamo gli organizzatori, ha fatto però anche danni. Chi paga?” s’interrogaper l’unto sulle scale del complesso monumentale dell’Annunziata, incrostato dai primi di luglio. Il responsabile del movimento d’Identità e territorio interviene, vista l’inesperienza dell’amministrazione che, sprovveduta, ha patrocinato un’iniziativa senza preoccuparsi di prevedere i danni eventuali: “Non serviva un’indovino” esclama di Giandomenico e, visto il livello, Italica propone di vietare in modo più efficace lo stazionamento di banconi e mezzi in centro storico a ridosso dei monumenti e alle pertinenze degli stessi.