 Sulmona: detenuto  ferisce gravemente con olio bollente Agente Polizia penitenziaria

Sulmona,20 giugno- Ennesima grave aggressione perpetrata da parte di un detenuto in danno di Agenti di Polizia Penitenziaria. Il fatto è accaduto nella Casa di Reclusione di Sulmona dove un detenuto ha buttato dell’olio bollente addosso ad un Agente di Polizia Penitenziaria, il quale è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasportato in codice rosso presso il locale ospedale cittadino, altri tre Agenti soni rimasti feriti in modo più lieve. Lo ha reso noto Aldo Di Giacomo segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria (S.pp)

“Mi rivolgo al nuovo Ministro della Giustizia – ha detto Di Giacomo-chiedendo interventi urgenti e straordinari tesi a fermare la mattanza che quotidianamente vede vittime gli Agenti di Polizia Penitenziaria, che svolgono il proprio dovere al servizio dello Stato in strutture che ormai non garantiscono più alcuna sicurezza. Chiedo come primo atto concreto, finalizzato a ristabilire la legalità all’interno delle strutture penitenziarie, l’abolizione del c.d. “sistema di Vigilanza Dinamica”, fortemente voluto dal precedente Ministro Orlando e dal Governo che egli rappresentava che ha permesso ai delinquenti rinchiusi nelle strutture penitenziarie di avere troppa libertà ed autogestione.” Infine Di Giacomo aggiunge Esprimo tutta la mia solidarietà al personale coinvolto nel drammatico evento preannunciando, se non dovessero giungere immediate risposte, azioni eclatanti per portare all’attenzione della opinione pubblica la drammatica realtà di chi quotidianamente sacrifica la propria vita alle Istituzioni”. (h. 13,00)