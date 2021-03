Sulmona: detenuti ricoverati in corsia in Ospedale, Nardella (Uil) torna ad alzare la voce

Sulmona, 8 marzo– Sulla necessità di una immediata sospensione di tutti i ricoveri di detenuti provenienti dalla Casa Reclusione di Sulmona ed il loro dirottamento presso ospedali civili dotati di idoneo reparto blindato è tornato ad occuparsi Mauro Nardella componente della Segreteria Confederale UIL CST Adriatica Gran Sasso che nei giorni scorsi aveva già sollevato il caso suscitando non poco clamore presso l’opinione pubblica anche per il fatto perché presso il presido Ospedaliero della città esiste il repartino per detenuti una moderna struttura da utilizzare all’occorrenza.

Nardella con una nota inviata all’Assessorato regionale alla Sanità, ai verici della Asl, al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria Abruzzo-Lazio-Molise, al Garante regionale dei diritti dei detenuti rileva che “Ricoverare in questa maniera detenuti del calibro sopra descritto non solo rende meno garantita la sicurezza attesa la mancanza di una struttura capace di renderla ermetica al mondo esterno ma potrebbe ingenerare ulteriore ansia tra i restanti pazienti visto che il piantonamento da parte degli uomini di Polizia Penitenziaria non può che avvenire in uniforme ed armati. Non si conoscono i motivi ufficiali ( che sarebbe utile apprendere) del perchè viene scelta la formula del ricovero in corsia. Resta il fatto che ben 3 ricoveri di esponenti di spicco della mala napoletana e pugliese sono stati attivati presso la stanza n. 11 dell’ U.O. di Chirurgia in un vano posto in prossimità della scala di emergenza e addirittura di fronte ad un’altra sala ove addirittura vi erano alloggiate due donne”.