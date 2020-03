Sulmona deserta

Sulmona, 11 marzo– Tutta l’Italia si trova a dover affrontare la difficile emergenza del Coronavirus con i contagiati che ormai hanno superato cifre impressionanti. In tutto il paese è stato attivato il decreto del Governo al fine di contrastare la diffusione ed i contagi del Coronavirus, stabilendo giuste restrizioni al fine di evitare l’ulteriore diffusione dei contagi. Alle ore diciotto chiudono tutte le attività in una sorta di coprifuoco generando davvero un’atmosfera triste, desolante, malinconica. Sulmona, come ogni località italiana diventa deserta, silenziosa, con strade deserte, attività chiuse, in un silenzio assordante che determina un’atmosfera quasi spettrale. In questo silenzio il pensiero non può che andare alla difficile situazione che la nostra Italia sta vivendo, in quest’emergenza che è una delle più gravi della storia dell’Unità d’Italia

La città , patria del poeta latino Publius Ovidius Naso è deserta. Passeggiare nel centro storico significa provare una sensazione di tristezza, ma anche di speranza che la situazione al più presto possa tornare alla normalità, sconfiggendo il Coronavirus, questo agente patogeno silenzioso che sta seminando paura, sofferenza, morte, dolore, ma anche voglia di reagire. Piazza Garibaldi, Corso Ovidio, il Palazzo della Santissima Annunziata, strade e vicoli del centro storico, mancano dell’ incantevole vita cittadina con le attività aperte, i cittadini a passeggio a fare acquisti.

A piazza Venti Settembre c’è sempre Ovidio, immerso nei suoi autorevoli pensieri e riflessioni, unica presenza nel salotto della città ora deserto, silenzioso. Il silenzio della notte sulmonese deserta genera tristezza, ma credo anche speranza che il Coronavirus possa essere sconfitto, consentendo il ritorno ad una vita normale sia per la città di Sulmona, sia per l’Italia intera. Una situazione questa che sta mettendo a dura prova il popolo italiano, i Sulmonesi, ma che credo abbia anche determinato una forte unità e coesione sociale da parte dei cittadini.

Sulmona è città d’arte, cultura, tradizioni secolari di gran valore e prestigio, con eminenti uomini di pensiero, cultura. Sulmona anche se così deserta suscita fascino, bellezza, ricordi incantevoli di una città millenaria dalle peculiari realtà ed identità. Una nuova notte è scesa nella città Ovidiana, con la speranza che la nuova aurora sia foriera di notizie più confortanti e positive per tutti.

Andrea Pantaleo