Sulmona: degrado Centro storico. Vertice in Prefettura

Sulmona,15 maggio– La situazione di degrado di alcune zone del centro storico, segnalata dai residenti ed esercenti, è stata al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuta ieri pomeriggio nella sede della Prefettura all’Aquila, su richiesta del sindaco Annamaria Casini, la quale ha partecipato insieme al tenente Maurizio Paolini della Polizia Locale, alla presenza del Prefetto Giuseppe Linardi e dei vertici della Questura dell’Aquila, del Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre alla Polizia Locale dell’Aquila.

“Ho attenzionato la situazione del centro storico al Prefetto e alle Forze di Polizia, i quali hanno garantito, soprattutto in vista dell’estate quando si anima maggiormente la movida cittadina e c’è incremento turistico, di affrontare la situazione e valutare le più incisive forme di intervento di contrasto e prevenzione. Come amministrazione stiamo facendo la nostra parte (e continueremo in questa direzione), per quanto è nelle nostre competenze e al massimo delle nostre possibilità, nel mettere in campo misure idonee a migliorare la sicurezza. E’ stato riattivato il sistema di videosorveglianza cittadina esistente, rimettendo a regime, in pochi giorni, già 11 telecamere, partendo proprio dalle zone più sensibili, ad oggi già in grado di consentire un’immediata acquisizione delle immagini da parte delle Forze di Polizia, così da agire anche in contrasto agli atti di vandalismo. Stiamo agendo anche sull’impianto di illuminazione pubblica cittadina, attraverso l’implementazione del contratto Consip, avviato già dallo scorso autunno, e stiamo svolgendo un lavoro in sinergia con la Polizia Locale, il cui organico sarà potenziato con il concorso per l’assunzione di 5 agenti, che vorremmo immettere in servizio già quest’estate. Ringrazio il Prefetto per aver convocato rapidamente questa importante riunione tecnica interforze, confidando nel fatto che questi sforzi possano da subito portare risultati positivi fungendo da deterrente anche contro degrado e atti di vandalismo”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.(h. 12,30)