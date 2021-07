Sulmona: danneggiata la vettura dell’ex Assessorie Gerosolimo

Sulmona,24 luglio– Danneggiata nel corso della notte l’auto dell’ex Assessore regionale Andrea Gerosolimo un’Alfa Stelvio. I vandali si sono serviti,probabilmente, di un grosso chiodo utilizzato per graffiare profondamente la carrozzeria.

Il danno viene stimato in diverse migliaia di euro ma l’aspetto piu’ grave della vicenda che il gesto sembra avere un chiaro sapore politico ( Gerosolimo viene dato come uno dei candidati certi a sindaco per le prossime amministrative) e quindi il clima di odio che è stato alimentato negli ultimi tempi in città e soprattutto nei suoi confronti potrebbe essere la causa principale anche se le indagini di polizia e carabinieri non tralasciano nessuna pista.I

nsomma un brutto segnale che non fa bene alla cittàin questo particolare momento Tanta la solidarietà arrivata al noto esponente politico da molti ambienti cittadini e soprattutto dai paesi del circondario