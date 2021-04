Sulmona: dal 6 aprile al via una serie di lavori nel Centro storico

Sulmona, 1 aprile– Al via dal 6 aprile prossimo i lavori di completamento e riqualificazione del centro storico per un importo complessivo di circa 121 mila euro. “ Si tratta di interventi che interesseranno piazza Minzoni, via Capitolina e via De Nino, dov’è previsto il rifacimento della pavimentazione, con il riposizionamento dei cubetti di porfido,mentre su piazza Plebiscito saranno istallati dissuasori in travertino, finalizzati a interdire la sosta alle auto, delimitando in particolare la zona di fronte la Chiesa di Santa Maria della Tomba.

Sul plateatico di piazza Garibaldi sarà sostituita la pavimentazione danneggiata così come saranno eseguiti anche piccoli interventi in alcuni tratti del centro storico che necessitano della sistemazione del manto stradale”.

Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Zavarella, precisando che nel centro storico saranno posizionati nuovi cestini portarifiuti e allestite nuove fioriere.