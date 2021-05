Sulmona: da venerdì 7 maggio parte nuovo servizio di scuolabus

Sulmona, 5 maggio– Nuova gestione per il servizio Scuolabus. “A partire da venerdi 7 maggio per 16 mesi sarà la ditta Italian Star srl di Roma in ATI con la Coop Isola Servizi di Isola del Gran Sasso (Te), vincitrici della gara pubblica, ad occuparsi del servizio di scuolabus cittadino. Il gestore avrà a disposizione 3 mezzi, di cui 2 in proprietà e 1 in comodato d’uso da parte del Comune, come da capitolato. A carico del gestore tutti gli oneri come manutenzione, assicurazione, sanificazione e il personale. – Nuova gestione per il servizio Scuolabus. “A partire dasarà la dittavincitrici della gara pubblica, ad occuparsi del servizio di scuolabus cittadino. Il gestore avrà a disposizione 3 mezzi, di cui 2 in proprietà e 1 in comodato d’uso da parte del Comune, come da capitolato. A carico del gestore tutti gli oneri come manutenzione, assicurazione, sanificazione e il personale.

Le assistenti degli alunni continueranno a svolgere le loro funzioni, riassorbite dalla ditta, mentre gli autisti comunali torneranno ad essere operativi andando ad incrementare il personale a disposizione del trasporto urbano di linea comunale. Avremo quindi finalmente a disposizione più autisti per gli autobus locali. Sono previsti, inoltre, 26 viaggi gratuiti nel territorio comunale, su richiesta dell’amministrazione, negli orari in cui sono aperte le scuole, per le attività educative, didattiche/ricreative delle stesse” Lo annuncia l’assessore ai Trasporti Angelo D’Agostino.

“Nel formulare gli auguri di buon lavoro ai nuovi gestori, ringrazio le ditte che hanno collaborato fino ad oggi e gli uffici per l’impegno profuso” afferma il sindaco Annamaria Casini.