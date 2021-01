Sulmona: da questa mattina torna il ” mercatino a chilometro zero” in Via Montale

Sulmona,19 gennaio- Torna il mercatino a chilometro zero in via E. Montale aderente a “Campagna Amica” promosso dalla Coldiretti. “Sono molto soddisfatta del lavoro svolto, che ha richiesto un grande impegno. È un altro risultato centrato, che consente sia di offrire, come in tanti hanno richiesto in questi mesi, il servizio in una zona della città fuori dal centro storico, sia di far tornare in attività categorie produttive in difficoltà in questo periodo. Saranno 8 i banchi dei produttori agricoli del territorio che torneranno ad occupare le aree in via Montale, per il mercatino che osserverà la formula straordinaria adottata nel rispetto delle misure anticovid. Sono al lavoro, inoltre, per realizzare iniziative del genere in altre zone della città, continuando la collaborazione con i produttori agricoli”. È quanto afferma il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco, la quale sarà presente oggi martedì 19 gennaio alle 9.30 in via Montale per un saluto inaugurale insieme al presidente provinciale Coldiretti L’Aquila Angelo Giommo e al vescovo Michele Fusco, che impartirà la benedizione.