Sulmona: da oggi scatta la rivoluzione nel traffico cittadino. Finalmente !!

Sulmona, 4 luglio– Da oggi sarà in vigore l’Area Pedonale Urbana su tutto Corso Ovidio e la ZTL nel centro storico dalle 00 alle 24 di tutti i giorni, festivi infrasettimanali compresi, fino al 31 ottobre prossimo così come annunciato nei giorni scorsi. Nella giornata odierna sono stati deliberati dalla Giunta correttivi migliorativi relativi agli orari della ZTL e delle operazioni di carico e scarico merci che entreranno in vigore all’inizio della prossima settimana.

“Partirà da oggi la terza fase sperimentale dell’Apu, che consentirà alla città di rispondere alle nuove esigenze legate a questa fase di emergenza. Abbiamo incontrato l’entusiasmo della maggior parte della città favorevole all’Apu che, seppur ancora in fase sperimentale e con regole e punti da affinare, è un atto importante, teso ad imprimere una svolta culturale in una città che vuole essere sempre più a misura dei cittadini e pronta ad accogliere un turismo responsabile. In questa fase di post-lockdown, che impone la massima fruizione degli spazi pubblici e misure anticovid, è stato necessario attivare un processo accelerato di decisioni e nuove strategie agevolando il riavvio di tutte le attività legate al commercio, consentendo anche l’occupazione degli spazi all’aperto a baristi e ristoratori, per ampliare la capacità di accoglienza di clienti e turisti, la maggior parte proprio in centro storico, che potrà recuperare il suo un ruolo sociale ed aggregativo. Abbiamo deliberato oggi le modifiche anche alla ZTL (dalle 11 alle 5 del giorno successivo), per venire incontro a residenti ed esercenti del centro storico, con ampliamento di un’ora per le operazioni di carico e scarico merci sull’area APU, venendo incontro alle esigenze di tutti, ascoltando di nuovo i portatori di interesse collettivo e gli esercenti in questi giorni, soprattutto per far fronte alle criticità di un periodo così complesso come quello che stiamo affrontando, dovuto alla grave emergenza sanitaria, tenendo anche conto della consultazione pubblica sul tema dello scorso autunno con il questionario rivolto alla cittadinanza, che aveva già mostrato un forte favore ed una netta indicazione verso la pedonalizzazione. Naturalmente altri interventi sono allo studio per migliorare ulteriormente la fruibilità dell’area che riguardano la organizzazione dei parcheggi ed altre iniziative collaterali che verranno attuate nelle prossime settimane”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.

Le modifiche deliberate oggi e in vigore dalla prossima settimana riguardano: