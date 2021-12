Sulmona: da oggi obbligo di mascherina all’aperto

Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 9 gennaio dalle ore 17,oo alle ore 02,00.L’ ordinanza emanata del Sindaco Di Piero

Sulmona,18 dicembre- Il Sindaco Gianfranco Di Piero, ha firmato l'ordinanza n. 88/2021 con la quale dispone, a decorrere dal 18/12/2021 e fino al 09/01/2022, l'obbligo di indossare, anche all'aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le cosiddette mascherine) dalle ore 17,00 alle ore 02,00 nell'intero territorio del Comune di Sulmona.

Restano esentati dal suddetto obbligo i minori al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti affetti da disabilità e/o patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina.

“È una misura cautelativa in previsione della concentrazione di persone che durante le festività natalizie si riverseranno nei luoghi di maggiore aggregazione. Sono certo che la comunità di Sulmona saprà comportarsi ancora una volta in maniera esemplare dimostrando di saper rispettare le prescrizioni in materia di prevenzione dei contagi e le regole di sicurezza a tutela della salute pubblica che la pandemia, purtroppo, ancora ci impone. Invito, inoltre la cittadinanza a partecipare allo screening gratuito per la somministrazione di test rapidi antigenici che avrà luogo nella giornata di Domenica 19 dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 presso il Palazzetto dello Sport di Viale XXV aprile”. Lo dichiara il Sindaco Gianfranco Di Piero