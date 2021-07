Sulmona: da oggi le nuove tariffe per il parcheggio “Santa Chiara”

Sulmona, 1 luglio– Al via dal 1 luglio le nuove tariffe per il parcheggio “Santa Chiara”. E’ ridotta la tariffa oraria per utenti occasionali che si dimezza e passa a 50 centesimi dalla seconda ora. E’ prevista la riduzione della tariffa per i residenti del centro storico a 360 euro per gli abbonamenti annuali h24 passando quindi a una scontistica dal 30% al 40%.Un’importante novità è stata riservata anche ai commercianti ed operatori autonomi, che hanno l’ ufficio o il laboratorio nel centro storico, nonché ai dipendenti di enti pubblici: queste categorie dal 1 luglio potranno acquistare l’abbonamento annuale a 245 euro beneficiando di uno sconto che passa dal 20% al 30%. – Al via dal 1 luglio le nuove tariffe per il parcheggio “Santa Chiara”.he si dimezza e passa a 50 centesimi dalla seconda ora. E’ previstaeuro per gli abbonamenti annuali h24 passando quindi a una scontistica dal 30% al 40%.che hanno l’ ufficio o il laboratorio nel centro storico, nonché ai dipendenti di enti pubblici: queste categorie dal 1 luglio potranno acquistare l’abbonamento annuale a 245 euro beneficiando di uno sconto che passa dal 20% al 30%.

Prevista anche la tariffa rosa per le donne in dolce attesa, residenti e non, le quali, con una semplice autocertificazione, potranno usufruire della riduzione del 50%, sia per gli abbonamenti giornalieri sia per il costo orario.