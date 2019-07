Sulmona: da oggi l’agente Paglieta torna a ” nuova vita”

era stato gravemente ferito con olio bollente lo scorso anno da un detenuto nel supercarcere della città e salvato da colleghi e altri detenuti.La grande battaglia di Mauro Nardella in difesa dell’amico e collega, l’attenzione del Ministro Bonafede ma anche della sen. Di Girolamo e dell’Associazione Nazionale vittime del dovere onlus. Da oggi Paglieta, con la promozione a livello superiore, svolgerà funzioni di addetto alla Polizia Giudiziaria presso un Tribunale abruzzese-

Sulmona, 4 luglio– Non possiamo dire che è una favola che termina a lieto fine ma poco ci manca. Non potremmo mai equiparare le gesta di Andrea Paglieta a quelle del marines che torna dal Vietnam nel 68, paralizzato ed impotente, che ha portato la sua testimonianza alla Convenzione Democratica del 1976 e la cui storia fu magistralmente interpetrata nel noto film “nato il 4 Luglio” da Tom Cruise, ma possiamo sicuramente affermare che il detto” tutto è bene ciò che finisce bene” per l’agente di Polizia Penitenziaria quasi ammazzato con dell’olio bollente da un detenuto ergastolano della “Ndrangheta” calza veramente a pennello e proprio nel giorno più conosciuto dai cinefili amanti dei film d’azione. Mauro Nardella(Uil penitenziari) esprime soddisfazione per la vicenda e lo sbocco positivo che ha assunto ma sopratutto per la tanta solidarietà e attenzione che che si sono accumulate in questi lunghi mesi.

“Oggi 4 luglio, neanche a farlo apposta, l’Agente Paglieta “torna” a vivere e lo farà – spiega Nardella– con il pegno restituito come promesso dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dal Capo del Dipartimento Francesco Basentini e dai suoi angeli custodi vale a dire la senatrice Gabriella Di Girolamo e il Presidente dell’Associazione Nazionale di Volontariato Vittime del dovere Onlus Emanuela Piantadosi. A loro va il mio più sentito plauso e riconoscimento segno che quando persone di cuore, messe al punto giusto, si mettono in testa di farle bene le cose le fanno con il risultato di un aumentato sentimento di appartenenza allo Stato da parte di chi ha la fortuna di venire a conoscenza di queste liete notizie.Dopo più di un anno l’agente ferito e salvato da 5 detenuti che lo hanno strappato all’ira funesta di un recluso che, non contento di avergli gettato addosso quella che sa di arma di medievale memoria, gli stava dando fuoco con un accendino, torna a rivestire i panni di operatore dello Stato.

Lo farà vestendo i panni di addetto di Polizia Giudiziaria in una Procura presso un tribunale abruzzese e, come sognava, vicino alle sue due care figlie che nei suoi più terribili istanti mai l’hanno abbandonato. Le mie felicitazioni per chi 10 anni fa mi ha salvato la vita liberandomi dalle grinfie di un energumeno pronto a fare del sottoscritto carne da macello e recluso all’interno del carcere di Sulmona è il minimo contributo che possa personalmente offrire a chi, seppur in un contesto inizialmente tragico, ha saputo scrivere una bellissima e costruttiva storia penitenziaria. Ora l’attenzione sarà rivolta all’8 di Luglio, giornata dedicata alla festa del Corpo di Polizia Penitenziaria, allorquando Andrea Paglieta potrebbe ulteriormente vedere premiato il suo coraggio attraverso un solenne riconoscimento che auspichiamo gli venga attribuito.” (h. 14,00)