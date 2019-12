Sulmona, da oggi la mostra di Elio Lucente

Sulmona, 20 dicembre– L’Atlante dell’Arte contemporanea, il Catalogo Nazionale Arte e Mercato, 99 Protagonisti dell’Arte, Arte Collezionismo Pittori e Scultori del 900, sono alcuni tra i più autorevoli volumi in materia di arti visive; contengono opere, quotazioni, cenni biografici degli artisti più apprezzati nel panorama italiano e internazionale.

E’ motivo di orgoglio per la Valle Peligna e per l’Abruzzo intero sapere che in ognuno di essi ci sono pagine dedicate ad un artista di Pratola: Elio Lucente.

Elio, classe 1972, ha iniziato giovanissimo a cimentarsi con l’aerografia. Utilizzando supporti diversi, come motociclette, caschi, plexiglas, ha ottenuto numerosi riconoscimenti. La nipote di Giuseppe Verdi volle conoscerlo e ringraziarlo personalmente per aver realizzato un’opera raffigurante il grande compositore, un’opera che Elio, ricco di estro come un artista dev’essere, espose in una mostra mentre da un amplificatore nascosto provenivano le note di una celebre aria de “La Traviata”.

Successivamente è passato alla pittura su tela e su tavole di masonite, ed ecco che un semplice passatempo si è trasformato in una grande passione. Elio ha cominciato ad esporre i suoi dipinti in mostre collettive, ricevendo molti apprezzamenti. Poi c’è stata la svolta: il critico d’arte prof. Massimo Pasqualone , intuendone il grande talento, lo ha aiutato ad uscire dagli ambiti regionali, facendo sì che i suoi quadri venissero ammirati in località e mostre prestigiose. Nel giro di poco tempo sono arrivati riconoscimenti da ogni parte: il Premio Tenco ad Aqui Terme (Al), il Premio della Critica a Palermo, il Leone dei Dogi a Venezia, il Premio Internazionale Arte a Milano, l’Oscar delle arti Visive a Montecarlo, il Premio Internazionale Van Gogh a Monreale (Pa), la Palma d’Oro a Nizza, il Premio Internazionale Raffaello a Bologna, il Premio Liverpool, il Premio Luigi XV ancora a Nizza, e nel prossimo mese di gennaio riceverà il David di Donatello per le Arti Visive a Cesenatico.

Anche il famoso Vittorio Sgarbi in più di una occasione ha mostrato grande apprezzamento, tanto che due opere di Elio sono entrate a far parte della collezione privata Cavallini-Sgarbi.

Per spiegare i motivi di un simile successo sicuramente un critico d’arte utilizzerebbe un linguaggio appropriato, ricco di tecnicismi e di riferimenti alle diverse correnti pittoriche…. Quello che invece possiamo dire noi “comuni mortali” è che i quadri di Elio Lucente sanno sorprenderti, emozionarti: è come se Elio riuscisse a trasformare i sentimenti in immagini e lo spettatore fosse immediatamente capace di decodificare quelle immagini e riuscire a provare quelle stesse sensazioni.

Elio esporrà le sue opere a Sulmona nella Cappella del Corpo di Cristo da oggi 20 al 27 dicembre. Il vernissage è fissato alle ore 17.30 e sarà curato dal critico d’arte prof. Massimo Pasqualone. I visitatori potranno ammirare anche l’opera con cui ha vinto, ed è notizia recentissima, il Premio Internazionale Città di New York, che verrà consegnato al M° Lucente a giugno prossimo in una prestigiosa galleria newyorkese. (h.9,00)

Francesca De Luca