Sulmona: da oggi al via distribuzione dei buoni spesa ai nuclei familiari beneficiari

Sulmona,23 aprile– “Comincia nel pomeriggio di oggi la distribuzione dei buoni spesa ai nuclei familiari beneficiari. Sono 149 le domande pervenute al Comune da parte di chi, in questo periodo di emergenza sanitaria, non ha avuto entrate o che, in condizione di difficoltà ,rischia di non poter acquistare i beni di prima necessità. In 115 sono risultati ammissibili all’esito dell’istruttoria del secondo avviso pubblico del Comune di Sulmona. Lo rende noto il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali e alle Attività Produttive Marina Bianco che aggiunge: “Abbiamo, dunque, concluso nei tempi le operazioni, avendo riaperto i termini per utilizzare le somme non assegnate e consentire ad altre persone, soprattutto a coloro che non avevano fatto in tempo a rispondere al primo avviso, di poter beneficiare dei buoni spesa”.

Anche in questo caso la distribuzione avviene in ordine alfabetico, a piccoli gruppi scaglionati e in orari diversi della giornata, così da evitare assembramenti, nel rispetto delle norme sulla distanza tra le persone. I beneficiari vengono contattati personalmente dagli Uffici, con indicazioni precise di data e orario. Potranno, poi, recarsi presso la ex Caserma Pace, entrando, uno alla volta, nell’ingresso in via Pansa e uscendo dal lato di via Gramsci. I buoni sono spendibili nei punti vendita convenzionati, il cui elenco, in costante aggiornamento, è consultabile sul sito web del Comune.(h. 16,00)