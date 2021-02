Sulmona: da lunedì si parte con le vaccinazioni

Sulmona, 27 febbraio- Tutto pronto per partire con la vaccinazione a Sulmona. Da lunedì 1 marzo alle 15 nel Palazzetto dello sport in località Incoronata saranno somministrate le prime 90 dosi agli anziani e all’utenza fragile secondo appuntamenti fissati dalla Asl.Il personale della Asl sarà affiancato dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile per favorire tutte le attività e assistere gli utenti .

“Il Comune ha dato e darà tutto il sostegno possibile al servizio sanitario di prevenzione per favorire al meglio questo importante passo verso l’uscita dall’emergenza. Ormai è davvero tutto pronto e confidiamo che in tempi brevi si possa arrivare alla vaccinazione di massa per liberarci finalmente dal virus.

Sono state predisposte 4 linee e a regime potranno essere inoculate 400 dosi giornaliere a Sulmona. L’accelerazione della campagna vaccinale dipenderà dalla disponibilità delle dosi che speriamo possano essere consegnate in quantitativi maggiori prima possibile. Per ora anziani ed insegnanti potranno essere man mano accolti nella struttura dell’Incoronata, secondo il programma gestito dalla Asl che organizzerà con appuntamenti la vaccinazione. Voglio ringraziare quanti si stanno adoperando in questi mesi per assistere la popolazione e garantire gli interventi di assistenza, tracciatura e screening e ora di vaccinazione. Dal personale sanitario ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile in prima linea dall’inizio dell’emergenza per combattere il virus va la nostra riconoscenza. Ai cittadini un invito a non abbassare la guardia e al rispetto di tutti i comportamenti idonei con uso di mascherine, distanziamento ed igiene e a prenotarsi per sottoporti ai vaccini appena possibile, unica arma per sconfiggere il virus.” Dichiara il sindaco Annamaria Casini.