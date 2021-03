Sulmona: da domani scattano i nuovi orari per la ZTL

Inoltre le attività di bar e ristorazione possono ottenere l’autorizzazione a circolare per la consegna a domicilio in Area Pedonale Urbana e ZTL, previa presentazione di formale richiesta al Comando del Corpo di Polizia Locale, competente al rilascio.

“Con questo provvedimento abbiamo voluto agevolare gli operatori del centro storico nella consegna a domicilio in un periodo in cui l’emergenza è ancora in corso ed in considerazione dell’approssimarsi delle festività pasquali in cui si auspica un incremento dell’attività di consegna. Con soddisfazione voglio sottolineare che, finalmente si sta instaurando un dialogo costruttivo con residenti ed operatori che verranno coinvolti a breve per definire le azioni per il rilancio del centro storico nel suo complesso”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.