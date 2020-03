Sulmona: da domani in pagamento le pensioni.ll ruolo della Polizia Locale

– Un servizio specifico dellanelle aree antistanti i tre uffici postali della città, che dal 26 al 31 marzo saranno dedicati al ritiro delle pensioni la mattina, è stato predisposto su impulso del sindacoal fine di assicurare lo svolgimento delle operazioni di prelievo delle pensioni in sicurezza, nel rispetto delle regole, evitando assembramenti. A supportoattivi sul territorio cittadino, assisteranno la popolazione, in questa fase di emergenza nazionale, per consentire ai cittadini di presentarsi agli sportelli per ritirare la pensione, in modo corretto e sicuro, nel rispetto del calendario predisposto da Poste in base all’ordinealfabetico dei cognomi. Saranno tre gli uffici aperti che osserveranno il seguente calendario: