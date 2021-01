Sulmona: da domani il “Virtual Open Day”

Sulmona, 14 gennaio– Da domani,15 gennaio 2021, l’Istituto di Istruzione Superiore Ovidio aprirà le sue porte “virtuali” ai futuri studenti e alle loro famiglie in un vero e proprio Virtual Open Day.A cominciare sarà il Liceo Giambattista Vico, venerdì 15 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con la sua ampia scelta formativa grazie ai numerosi indirizzi: liceo linguistico, liceo delle scienze umane, liceo socio-biologico, liceo economico-sociale e liceo sportivo. A seguire ci sarà l’incontro con il Liceo Artistico “Gentile Mazara” (Design, Arti Figurative e Architettura), il 16 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il Liceo Classico “Ovidio” (Tradizionale, Cambridge e Potenziato) si presenterà ai futuri studenti il 17 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 12.30.Per concludere la settimana all’insegna dell’accoglienza, il giorno 20 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.30, sarà il turno del Polo Liceale Ovidio che fornirà agli ospiti una visione d’insieme a prova di dubbio.

Il Dirigente Scolastico, Caterina Fantauzzi, i docenti, gli studenti e i rappresentanti dei genitori illustreranno i percorsi liceali, le attività dell’Istituto e tutte le opportunità di apprendiment.Il link unico per poter accedere all’incontro virtuale si può trovare nella locandina o sul sito del Polo Liceale Ovidio.

La scelta del Liceo rappresenta uno dei passi più importanti nel cammino verso il futuro. Il compito della Scuola è quello di accompagnare ogni singolo studente durante il percorso che porta all’età adulta. Il segreto, però, risiede nel guardare i ragazzi sbocciare in donne e uomini pronti ad affrontare la vita all’insegna della cultura e dei valori umani; nel tenerli per mano, quando necessario, e nel lasciarli andare quando saranno pronti a camminare su solide basi. Il futuro dell’Europa e del Mondo è in quei timidi passi che si apprestano a varcare la soglia di un ambiente nuovo e che presto diventerà una seconda casa.

Il presente periodo storico ha posto sul cammino degli studenti innumerevoli ostacoli, un anno impegnativo e a tratti demoralizzante. Lo spirito dei giovani alunni ha saputo interpretare tali impedimenti come dei trampolini dai quali tuffarsi nel mare di una nuova Era, più consapevole.

L’Istituto Superiore Ovidio, come i suoi studenti, non conosce confini di sorta e valica le frontiere grazie alla partecipazione attiva a progetti Internazionali quali Erasmus, Europass Mobility, Scambi, Progetti letterari, Challenge Sportive, Workshop e Contest. Dinamismo è il termine che più rappresenta l’Istituto del Capoluogo Peligno, una vivacità che non dimentica le proprie radici né le trasforma, semplicemente, ne fa un valore fermo su cui affrontare ogni nuovo cambiamento.

Chiara Del Signore